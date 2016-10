Queridos amigos y lectores de Mar Adentro:

Les saludo a todos con mucho cariño: “La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes”. Hoy celebramos el 31° Domingo del Tiempo Ordinario, en el que se nos recuerda que Jesús ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido y cómo ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Nosotros ¿qué tanto nos esforzamos por encontrar a Jesús en la vida diaria? ¿Qué frutos de conversión ha producido nuestro encuentro con Jesús?

JUSTICIA TRANSICIONAL: UNA PROPUESTA DESDE LA FE

Del 21 al 22 de Octubre pasados, participé de la “Conferencia Internacional sobre Justicia Transicional y Combate a la Impunidad”, -lecciones de América Latina para México-, llevadas a cabo en el Auditorio “Santa Fe” del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) de la Ciudad de México. Agradezco a los organizadores la invitación a participar de este tipo de Foros que abonan a la Construcción de la Paz y a hacer posible un México más justo y seguro.

Durante los dos días, Conferencistas de diversa índole se dieron cita para participar de este Foro, en el que compartí la Ponencia: “La Posibilidad de la Justicia Transicional en México. Una Propuesta desde la Fe”, donde abordé con profunda esperanza, la experiencia que la Arquidiócesis de Acapulco ha llevado a cabo, durante los últimos seis años, para reconstruir a las personas y a las comunidades, sometidas durante ya varias décadas a la violencia y a la inseguridad, así como a la violación de sus derechos humanos y al menosprecio de su dignidad como seres humanos.

La justicia transicional es una herramienta jurídica, pero también política y social, para superar definitivamente un cuadro de violencia, de vejaciones y violación de los derechos fundamentales de la persona, para dar paso a una nueva etapa en la sociedad donde, atravesando el largo camino del perdón y la reconciliación, sin renunciar a la justicia, se alcance la tan ansiada paz.

Entre las ponencias, varios expositores propusieron la creación de una Fiscalía General de la República de nuevo cuño y verdaderamente eficiente, que de verdad constituya un paso esencial hacia la implementación de la justicia transicional en nuestro país, mediante: a) Una correcta transición entre la PGR y la Fiscalía; b) El Diseño, las Facultades y los Alcances de la nueva Fiscalía y sus Fiscales; c) La Selección adecuada, rigurosa y transparente del capital humano; d) La transparencia en los Costos del legado; e) Transparencia plena y constante, así como Supervisión ciudadana y; f) La Autonomía de los Servicios Periciales.

Será muy importante que todos los actores capacitados de nuestra sociedad, a través de Mesas de Diálogo dialoguemos sobre este proyecto, y juntos colaboremos para hacer posible que una verdadera Justicia Transicional en México nos ayude a construir una sociedad más Justa y Segura.

EL CAMINO DE SANTIDAD Y LA VIDA ETERNA

El próximo 1° de Noviembre celebraremos en la Iglesia la Solemnidad de todos los Santos, que tiene como finalidad ayudarnos a mirar en el cielo la futura Patria, y contemplar en “las bienaventuranzas” el camino de santidad.

La llamada a la Santidad es una llamada Universal. No está dirigida sólo a las personas consagradas, es una llamada a todo cristiano, a todo bautizado. Hoy debemos preguntarnos: ¿cómo ser cristianos en medio de un mundo tan violento? La respuesta nos la da Cristo en las bienaventuranzas.

Tengamos muy presente que el camino de la pobreza de espíritu, de la mansedumbre, del sufrimiento experimentado por amor, el camino de la justicia y del perdón, el camino de la paz y concordia de corazones, no es un camino fácil, pero es necesario que lo recorramos si queremos transformar nuestra realidad.

Esta fiesta común nos hace unirnos a los santos de todos los días en la que esperamos algún día participar. Esforcémonos por seguir el ejemplo de Cristo, nuestro Maestro. ¡Que nada nos detenga en este camino de santidad, en este itinerario del cielo! Busquemos en todo momento nuestra salvación y hagamos que florezca en nuestro mundo el tiempo del perdón y de la reconciliación.

No dejemos nuestras vidas estériles ni ociosas. Luchemos por cambiar nuestro mundo a través de nuestra santidad de vida. Contagiemos a los demás la alegría de seguir a Cristo y de servirlo en nuestros hermanos. Tengamos firme nuestra esperanza en la vida eterna y luchemos con nuestra vida y obras para obtenerla.

Con mi oración, cariño y bendición

En Cristo, nuestra Paz