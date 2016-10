Metallica (Parte I)

El Inicio

Regresamos a nuestras páginas del rock con el monstruo llamado Metallica, banda que se formó en 1981 en la ciudad de Los Ángeles cuando el joven Lars Ulrich, recién llegaba a los Estados Unidos proveniente de Dinamarca, deseaba comenzar una nueva aventura rockera con jóvenes norteamericanos, por lo que hizo un llamado al que respondió el mítico James Hetfield.

Como todo grupo, se requería de un nombre que abanderara el proyecto, y un amigo de Lars, llamado Ron Quintana le había mencionado que para un proyecto de él tenía pensado utilizar el nombre "Metalmania" o "Metallica". El segundo de los nombres le encantaba a Lars, por lo que convenció a Ron de utilizar "Metalmania" para su proyecto y dejara libre "Metallica" para su banda, no sin antes, Hetfield enseñarle a tocar el bajo para que formara parte de la agrupación. Así fue y se procedió al siguiente paso, completar la alineación.

La siguiente adquisición fue Dave Mustain, gran guitarrista con quien, finalmente, se procedió a grabar la primera canción de Metallica que llevaría por nombre Hit the Lights.

Las primeras presentaciones en vivo de la banda se dieron en clubes nocturnos, donde abrían las presentaciones de otros artistas. Esas primeras experiencias no fueron demasiado buenas ni alentadoras, sobre todo porque era difícil mantener los ritmos de la guitarra y las voces de las canciones, faltaba práctica. Esa situación forzó a la banda a plantearse la contratación de otro guitarrista para que Hetfield se concentrara más en las voces, sin embargo, Mustain manifestó su negatividad a que existiera una tercer guitarra, por lo que James tuvo que redoblar esfuerzos para poder sacar adelante la guitarra y la voz, cosa que hoy en día maneja a la perfección.

El primer demo que Metallica grabó llevó por nombre No Life ´til Leather, en el que se colocaron 7 temas que fueron grabados en julio de 1982 y de las que destacan Seek and Destroy y Phantom Lord, además de The Mechanix, que fue escrita por Dave Mustain pero que se haría más famosa con Megadeth tras su salida de la agrupación.

Con el demo publicado, Metallica comenzó a tener demasiadas ofertas para realizar shows pequeños pero que ayudaban demasiado a consolidar la popularidad y talento de la agrupación, por lo que Lars y James comenzaron a analizar la salida de Ron y a sus oídos llegó la recomendación de Cliff Burton, bajista de la banda Trauma. Al verlo actuar, James y Lars quedaron impresionados y de inmediato le ofrecieron a Cliff que se uniera a ellos, sin embargo, la negativa vino por parte del bajista.

El cambio de bajista no se dio de manera inmediata, e incluso se grabó otro demo llamado Live Metal Up Your Ass y en su presentación tendrían la oportunidad de coincidir con la banda Exodus, quienes tenían entre sus líneas al guitarrista Kirk Hammett, mismo que llamó la atención de Metallica, sobre todo de Lars y James, quienes veían en Dave un ancla que no dejaría a la banda despegar a causa de su mal comportamiento y sus problemas con las drogas y el alcohol.

Para ese entonces, Ron decidió retirarse, pues ya se había enterado que sus compañeros habían tenido contacto con Cliff para sustituirlo, por lo que decidió no esperar a oír que estaba despedido y decidió marcharse antes. Esto coincidió con que Burton no estaba de acuerdo con la dirección que su banda estaba tomando, por lo que se unió a las filas de Metallica poniendo la condición innegociable de que la banda tenía que mudarse a San Francisco, algo a lo que James y Lars no opusieron resistencia, pues la realidad era que, en Los Ángeles, la atención la captaba Mötley Crüe y bandas con sonidos muy similares.

Los demos que la banda tenía publicados llegaron a las manos de Johnny Zazula, un promotor de conciertos que trabajaba principalmente en Nueva York. Este hombre le ofreció a la banda trasladarse a la ciudad neoyorquina con la intención de presentar varios conciertos en los alrededores, con la promesa de que, si las presentaciones eran lo suficientemente buenas, Metallica grabaría su primer álbum de estudio.

La banda aceptó la invitación y una vez en Nueva York, Metallica se instaló en el famoso Music Building, en el que habitaban otros músicos de otras bandas, como, por ejemplo, Anthrax, con quienes formarían una gran relación.

Para esos días, Dave Mustain desencajaba más y más con la idea y comportamiento de la banda, por lo que James y Lars lo abordaron para anunciarle que estaba fuera de la agrupación y para ello, ya tenían el plan B listo, pues Kirk Hammett estaba dejando su banda para unirse a Metallica. Dave Mustain, por su parte, decidió marcharse y formar su propia banda a la que llamó Megadeth y que hoy en día también es un referente musical.

Kill ´em All

Con su nuevo guitarrista, Metallica comenzó una serie de presentaciones que fueron mejorando cada vez y finalmente, pudieron adentrarse en el Music America Studios para comenzar las grabaciones del famoso Kill ´em All, que estaría bajo la producción de Paulo Curcio, dueño de los estudios ycon quien, tras un mes y medio de trabajo, salió a la luz el primer disco de estudio de Metallica.

Ningún sello discográfico quiso publicarlo, por lo que se fundó el sello Megaforce Records y con un bajo presupuesto se lograron poner en circulación cerca de 17 mil copias en tan solo dos semanas.

Este álbum es considerado, hoy en día, como uno de los clásicos de Metallica y se dice que fue el encargado de impulsar el denominado trash metal.

Como la banda aún no tenía la capacidad de lanzar una gira en solitario, Zazula organizó una gira en conjunto con Raven, banda que se encontraba promocionado su disco All For One, por lo que a las presentaciones se les bautizó con el nombre de Kill 'em All For One Tour. Esas presentaciones sirvieron para que Metallica fuera invitada al Aardshock Festival de Holanda para abrirle a Venom, lo que permitió que Metallica tocara frente a 5 mil personas, es decir, la audiencia más grande que habían tenido hasta ese entonces.

Ride the Lightning

Tras finalizar la gira, Metallica se instaló en los estudios Sweet Silence, situados en Copenhage, Dinamarca, con la intención de comenzar a trabajar en el segundo material. Por esos días, la banda aún se manejaba con presupuestos ajustados y Zazula contrató a Flemming Rasmussen, un ingeniero residente que se encargó de la producción. Los rumores decían que Metallica trabajaba en una balada, lo que era poco probable para el género que habían presentado en su primer trabajo. A pesar de eso, Metallica lo confirmó al presentar el 27 de julio de 1984 su segundo álbum de estudio, llamado Ride the Lightning, en el que se encuentra el famoso tema Fade to Black.

La lista de canciones también incluye grandes clásicos de la banda como Fight Fire with Fire, Ride the Lightning y For Whom the Bells Tolls.

Este fue el último disco en el que se incluyen créditos de Dave Mustain. En la actualidad, el álbum ha vendido más de 5 millones de copias y ha sido catalogado por diferentes organizaciones de música dentro del top 5 de disco del heavy metal.

Tras el lanzamiento del disco, Metallica lanzó una nueva gira promocional y tras concluir la presentación del 3 de agosto de 1984 en Roseland de Nueva York, la banda recibió a los representantes de Elektra Records, quienes terminarían fichando a Metallica en septiembre de ese año con un contrato en el que le otorgaban el control total a la agrupación sobre la carrera que desempeñaran.

La primera acción de Elektra Records tras firmar a Metallica fue la reedición de Ride the Lightning, cuyo auge aún se mantenía vigente. Evidentemente, la reedición ya salió con el nuevo sello de Elektra, además, se lanzó una nueva gira que incluyó países como Francia, Suiza, Italia, Finlandia, Inglaterra y Alemania, teniendo un notable éxito en los distintos conciertos ofrecidos.

Master of Puppets

Tras culminar todos los eventos que Elektra promovió para anunciar que Metallica se unía a ellos, la banda regresó al Sweet Silence Studios para comenzar los preparativos de uno de sus discos más afamados y exitosos de su carrera, el álbum Master of Puppets, que fue publicado en marzo de 1986 y fue el primer álbum de Metallica que se volvió Disco de Oro, tras alcanzar ventas superiores a las 500 mil copias solo en Estados Unidos y que en la actualidad está por arriba de los 6 millones de copias vendidas.

Medios de renombre como Allmusic, The Guardian y la revista Rolling Stone calificaron este material con 5 de 5 estrellas posibles, algo que realmente se reservan para verdaderos discos de rock.

La gira comenzó en el verano y se contó con el guitarrista John Marshall, quien tocaba las partes de Hetfield, pues éste se había fracturado la muñeca mientras realizaba skateboard.

Algunos meses después, Hetfield estaba recuperado y mientras realizaban su gira por tierras europeas, el autobús en el que viajaban volcó sobre las carreteras de Suecia y el bajista Cliff Burton salió fuera del camión y éste cayó sobre su cuerpo, lo que causó la muerte instantánea del bajista de Metallica. Por su parte, el resto de los integrantes no sufrieron daños mayores.

La pérdida del bajista causó que la gira fuera suspendida y los 3 integrantes restantes abandonaron los reflectores para pensar en el camino que debería tomar la banda, considerando, por un lado, ponerle fin a la carrera de Metallica o por otro, continuar.

Para tomar la decisión, los 3 miembros pidieron la opinión de los familiares de Burton, quienes los animaron a continuar la trayectoria de la banda., pero sí se tomó un tiempo para rendirle honores a su fallecido compañero.

La gira se retomó al año siguiente y fue presentado Jason Newsted como nuevo bajista. Su primera presentación no fue del agrado del público, sobre todo porque ejecutó un solo de bajo que fue percibido como una falta de respeto a Cliff Burton.

A pesar de todos los sucesos, el disco no perdió impulso, pues sus cuatro sencillos, Master of Puppets, Welcome Home (Sanitarium), Battery y Disposable Heroes, tuvieron excelentes desempeños comerciales, principalmente el primero de ellos, pues es incluso considerado la mejor canción de la banda, siendo todo un himno para los seguidores que alaban el solo de guitarra de la canción.

Además, la canción Master of Puppets es considerada por muchos como la bandera del género que Metallica representa.

Y en este punto pondremos pause a la leyenda de Metallica, regresa el próximo sábado para continuar leyendo la historia de una de las bandas más grandes del rock. ¡Hasta la próxima!