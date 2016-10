Protestan jubilados; exigen pago completo de su pensión mensual

Chilpancingo, Gro., Octubre 29.- Medio centenar de jubilados realizaron una protesta afuera de las instalaciones del Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG), para exigir el pago completo de su pensión mensual.

Adolfina Bernal Gutiérrez denunció que desde el mes de julio sólo les pagan la mitad de su pensión y hasta que realizan una protesta la otra parte, lo cual ya los tiene “cansados, porque trabajamos para estar mendigando nuestra pensión”.

Dijo que la pensión de octubre se las pagaron a la mitad el jueves y por eso decidieron protestar este viernes. “Desde hace cuatro meses así nos tienen, tenemos que protestar para que nos paguen completa nuestra mensualidad”, reiteró.

“Acá en estas oficinas siempre nos dicen que no hay recurso, que lo están tramitando con el gobernador Héctor Astudillo, a quien le pedimos que ponga orden en la administración del ISSSPEG, porque somos personas que trabajamos como maestros, empleados del gobierno y nos tienen pidiendo de favor que nos paguen completo”, añadió.

En el estado hay unos cuatro mil 500 jubilados agrupados en varias asociaciones, pero estas personas dijeron ser independientes “porque renunciamos a la asociación, ya que no nos sacan de ningún apuro y no protestan para exigir que nos paguen completa nuestra pensión”, acusó.