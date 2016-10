Pediatrucos... y algó más

* DÍAS DE MUERTOS Y VIVOS -DON CHIMINO - EL “DAÑO” EN LOS NIÑOS

DÍA DE MUERTOS Y VIVOS.- Ya anochece más temprano y se empieza a sentir un poco más de fresco por las noches y la madrugada. El Sol ya se encuentra más al Sur, se aleja cada vez más del cenit y como el tiempo vuela, ya huele a diciembre. Se acaba octubre y recibimos noviembre con los llamados días de muertos, de las ofrendas en casa o de las idas al panteón con todo tipo de flores, en especial del cempasúchil y flor de terciopelo. En las casas, sobre una mesa o un altar, se colocan las fotografías de los difuntos, flores de todo tipo, papel picado en forma de calaveritas, predominando los colores amarillo, anaranjado y violeta, se encienden velas, veladoras o copal, cuyo humo dicen une al Cielo con la Tierra, solo o acompañado de incienso o mirra. No falta en dichas ofrendas, la presencia de todos aquellos alimentos o bebidas que el difunto prefirió en vida y le son colocadas diferentes viandas desde pan de caja, mole, chorizo, cecina, gelatina, tamales, arroz con leche, frutas de varias, tanto plátanos, manzanas, uvas y piña. Dulce de calabaza, calaveritas de dulce, golosinas, leche con chocolate o chocolate solo. Mezcal, brandy, whisky o cerveza son de las principales bebidas que se ofrendan. Acorde a las creencias, los fieles difuntos llegan, se impregnan y disfrutan de las esencias de la ofrenda. Si bien los días uno y dos de noviembre se conocen como días de muertos, también son días de los vivos, porque mucha gente se pone viva para hacerse de su dinerito, hacen su negocio, los que venden flores hacen su agosto, los vendedores de velas, veladoras, los acarreadores de agua en los panteones, los que limpian o pintan las tumbas. Los vendedores de comida, tortas, refrescos o agua recorren los panteones y los grupos musicales son muy requeridos y también hacen su negocito, como los que tienen sus estacionamientos cercanos a los panteones que cobran lo que les viene en gana, así como los taxistas que se dejan pedir más de lo que su cuota les marca, al cabo que la demanda es alta. Las albercas, o lugares de recreo se llenan de visitantes, Acapulco es una romería en esos días, la demanda de habitaciones de hotel crece y la venta de bebidas, en especial la cerveza, es también elevada. Algunas escuelas aprovechan, tradicionalmente estas fechas, para hacerse un puentecito de hasta 5 días seguidos de asueto y las hay que se agarran toda la semana, ya qué, ¿para qué regresar el jueves o viernes a clases si ya casi es fin de semana? Y, por cierto, ya que hablamos de tradiciones, no vamos a dejar pasar la oportunidad de hacer algunas “Calaveritas” de algunos médicos y amigos tal como lo hemos venido haciendo ininterrumpidamente desde hace ya 31 años, esperando sean publicadas, como marca la tradición, el día 2 de noviembre.

DON CHIMINO.- Yo no sé pa qué inventaron l´hambre. A ver, si a uno no le dieran ganas de comer o que no juera necesario comer, ¿qué caso tendría sembrar pa cosechar o tener que trabajar pa tener lana pa mercar comida? Si nomás con resollar l´aire o ponerse al Sol juera más que soficiente pa vivir, otra cosa sería. ¿Qué pinchi necesidá hay de tar trague y trague todos los días pa poder vivir? Y lo pior, ¡casi todo lo que nos tragamos lo echamos pa jueras al otro día! ¿A poco no? ¡Tan cara que ta la tragazón!. Dicen que no sólo de pan vive el hombre, pos no pues, tambor traga tortilla, frijoles, arroz y lo que le pongan enfrente, anque sean guajes, pipichas, jumiles, iguanas y hasta tlacuaches. Si uno no tuviera que tragar a guevo (con perdón de Usté) habería un chingo de venados, güilotas, patos, conejos y hartos animalitos en el mar. Las gentes no se morirían de hambre, nomás con resollar y ponerse al Sol cargarían pila. Si no juera necesario comer, no tendría caso tener un guater en la casa y menos gastar tanta lana en papel de rollo. Pero ya ni modos, hay que entrarle al pipirín porque si no, pelamos gallo, nos carga calacas, estiramos la pata o nos lleva el tren. Si no chambea uno, no hay lana pa mercar lo que va uno a tragar, nadien le regala comida a nadien nomás porque sí, hay que teloniarle, solo los pinchis políticos como los Disputados se la pasan de güevones, ni trabajan los móndrigos, nomás alevantan el dedo pa aprobar leyes pa jodernos más, cobran su lanota y hasta se dan bonos y aguinaldos chonchotes no solo pa tragar a cuerpo de reyes todo tipo de manjares, sino pa trair coches de lujo con chafiretes y conseguirse dos que tres viejas pa sastisfacer sus necesidades lujurientas. No digo que haiga sido un mal invento lo de la tragazón, no pues, pa que les digo que sí es malo que tenga uno que tragar pa vivir, que sale caro y da trabajo, eso que ni qué, pero, también tiene sus ventajas. Cuando uno se zampa un buen pozolito verde con su guacatito, su chincharrón, orégano, chilito rojo piquín molido, tostaditas, limón, taquitos dorados, pata y luengua preparadas, acompañado de un mezquite o una cheve bien helodia, da uno gracias a Dios de comer tan sabroso y queda uno tan sastisfecho que se chispan erutos juertes, ruidosos y crolongados y a luego hasta pega el mal del puerco. Si no tuviera uno que comer, ni trabajaríamos, pero, si no empacáramos de tragazón, nos perderíamos el gusto de echarnos un taco de salsa macha con un pedazo de queso fresco con una tortilla de mano, atigrada, recién hecha, d´esas que la apachurra uno con la mano y queda moldiada por los dedos que se le marcan de tan calientísima que ta. Si no tuviera uno la necesidá de comer, nomás no disfrutaríamos chingarnos un taquito de guacamole, o un cacho de cecina, un choricito en salsa, unos guajesquites con limón, unos guamúchiles o un helado de guanábana o de zapote prieto. Y no se diga un mole de olla con ejotes, zanhoria, cabalacita criolla tiernita, carne de res en chambarete suavecita, otvio con su cacho de elote tierno, o un mole verde con sus tamales nejos y de frijoles o, anque sea, un elotito tierno hervido con tequesquite y untado con mayonesa, salpicado de queso de cincho rayado hasta que quede tupidito y chinito de tanto queso y, espolvoriado con chilito rojo piquín. La verdá, en veces da flojera trabajar pa poder comer o tar asoliándose pa trabajar la tierra, sembrar y cochechar lo que uno siembra, pero, si no trabaja uno o no siembra, no hay p´al pipirín. Si uno no trabaja no hay billelle pa mercarse unas cheves o un mezquite. En veces lo invitan a uno a una fiesta y bebemos y tragamos de gorra pero eso es muy en veces, ya casi nadien invita a la gorra y si es fiesta de cumpleaños o bodorrio, hay que llevar un buen regalo que tambor cuesta y no puede llevar uno cualquier cosa porque a luego abren los regalos enfrente de uno y da harta pena cuando lleva uno una baba de perico, asina que ya no es de tanta gorra porque como quiera el regalo cuesta y sale uno a tablas. Pero bueno, yo nomás decía, que qué pasaría si no tuviera uno necesidá de comer para tar vivito y coliando, porque, asegún pintan las cosas, ya semos más de 7 mil millones de gentes en el mundo y cada vez hay menos tierra pa sembrar, l´agua se ta acabando, el mar lo tan envenenando y va a llegar l´hora que nomás no va a alcanzar el pipirín pa tochos morochos y tonces sí, la guerra y la mortandá será pa peliar la comida y l´agua, por eso digo yo, ójala y inventen algo que sirva pa vivir sin tar comiendo y sin tar zurre y zurre que no nomás pierde uno el tiempo de tar sentado en el trono, sino que le salen a uno almorranas o se le acalambran las canillas, se gasta agua pa echarle al güater hasta en veces dos descargas porque no se va todo p´al caño y el papel de rollo ta cada día más caro. Pero, bueno, solo decía por decir, porque en este mesmo instante me voy a echar un buen cacho de cabalaza tamalayota en dulce que cocí con piloncillo y una pisca de tequesquite, onde que me salió de las secas, camotuda y ya mi lechita la saqué del refri pa que ´tuviera bien frillita, asina que con su venia: ¡mmmmmmm, ñam, ñam, yommy, yommy!.

EL “DAÑO” EN LOS NIÑOS.- Pasan y pasan los años y mucha gente sigue con muchas creencias y suposiciones. Todavía muchos niños son llevados con curanderos para que los “curen” de daño. Es normal que un bebé con fiebre tenga calientes su cabeza y su abdomen y sus pies y manos pueden sentirse fríos. La razón es que dentro de la cabeza, en el abdomen y en el tórax, existen órganos vitales que contienen más sangre que en las manos y los pies, así que cuando hay fiebre o calentura, la que se calienta es la sangre y en donde haya más sangre, ahí estará más caliente. Si un niño se siente calientito lo que debemos hacer es tomarle la temperatura en alguno de los orificios naturales, no en la axila. Puede ser en el recto si el bebé es pequeño, en la boca, debajo de la lengua si ya coopera o en el oído con termómetro ótico. Pasarle un huevo por el cuerpo a un niño, ensalivarlo, “limpiarlo” con hierbas o apretarlo sólo entretiene su diagnóstico y su posible tratamiento. Ahora bien, si queremos ser realistas, el niño que tiene la cabeza caliente, el abdomen caliente y está irritable o muy chilloncito, sí tiene daño, pero daño causado por algún virus o bacteria y no que le hayan hecho “ojo” o calentado la sangre con alguna mirada caliente. Ponerle azabaches, colmillos de coyote, los llamados ojos de venado, bolsitas rojas con orégano o mostaza, calzones o calcetines rojos o un chile entre sus ropas, no evitará que a un niño le dé fiebre y se le ponga la cabeza caliente, el abdomen caliente y los pies fríos o frescos. Si un bebé muestra estas condiciones, hay que bañarlo con agua tibia y si persiste, se le puede dar paracetamol o acetaminofén 2 gotas por cada kilo de peso cada 6 horas. Es un derecho del niño que se le atienda debidamente y es una obligación de los padres informarse y adiestrarse para, por lo menos, tomar la temperatura cuando el niño se siente caliente.