* La tarea es de todos

Cuando se habla de la sociedad, en general, y visualizamos al individuo conviviendo sin el interés de integrarse en la búsqueda del bien común, donde impere la solidaridad y la hermandad, con actitud solidaria, pensando en el beneficio colectivo, antes que en el individual; suponiendo, de antemano, que si nos va bien a todos, le va bien al individuo mismo, y nos damos cuenta de que la sociedad, en su conjunto, camina descaradamente hacia su propia destrucción, no queda más que preguntarnos en qué estamos fallando.

Los gobiernos, las organizaciones, las familias, las religiones, las asociaciones, todos, ¿en qué estamos fallando?

¿Quién, o quiénes, han dejado de hacer bien su tarea? ¿La familia, como base de la sociedad? ¿Los gobernantes que persiguen sólo sus propias metas, basadas en la ambición por el poder o por la acumulación de bienes materiales? ¿Las religiones, que simulan inculcar principios de una fe que poco a poco se debilita por la falta de confianza en sus líderes?

Vamos a ver: en el área educativa, que es el renglón que mejor se debería atender, ¿por qué hacen falta maestros en las escuelas del país? ¿Por qué los padres de familia tienen que bloquear calles para presionar a las autoridades educativas para que manden al maestro que se requiere para atender a un grupo que anda a la deriva?

Según sé, los alumnos egresados de las normales han hecho los exámenes que les solicitaron y, aún cuando fueron calificados como aptos, siguen esperando a que les asignen su centro de trabajo, y también sé que hay escuelas en las que los padres de familia tienen que buscar a un maestro, y pagarle, para que la educación llegue a sus hijos.

¿Qué pasa, pues?

De plano, no queda más que inconformarse, de la forma que sea; porque, cuando nos enteramos de tantos millones que se invierten en tal o cual proyecto, llámese obra pública, suponiendo que el construir puentes, arreglar calles, edificios nuevos y más obras que, sospecho, sólo son acciones para disimular un atraco a las arcas, para quedarse con una buena tajada o, tal vez, sean inversiones destinadas para beneficiar a empresas de amigos y familiares que no responden a las principales demandas de la sociedad.

¿Qué demanda, pues, la sociedad?

Trabajo bien pagado, atención eficiente de la salud, educación de calidad y, desde luego, servicios públicos, como agua y energía eléctrica.

Las protestas, las calles cerradas, los edificios tomados, y hasta los insultos en las redes sociales, como una forma de mostrar inconformidad por las políticas en todos los rubros que los gobernantes desarrollan para administrar los bienes que son de todos, no sólo de ellos, son entendibles, aceptables y hasta plausibles.

Alguien comentaba en el face que nos desgarramos las vestiduras por la derrota del América, pero no levantamos la voz por la cada vez más precaria situación de la sociedad.

Efectivamente, le damos más importancia a un resultado deportivo que a los malos resultados que los gobernantes nos ofrecen.

Insisto: ¿Hasta cuándo abriremos los ojos para darnos cuenta de la enorme importancia que tienen la educación, el arte y la cultura para corregir el rumbo en la formación del ser humano?

¿Qué esperamos que suceda para que se destinen mejores programas, permanentes, para enderezar estos renglones que por ahora parecen torcidos?

La tarea es de todos. No hay de otra. Comienza en la familia, continúa en la escuela y termina en la vida misma. Las mejores herramientas tienen que estar disponibles en el hogar, primero, y luego pulirse en la escuela.

Pero no queremos maestros que se tuerzan los dedos pensando en sus evaluaciones o en las calificaciones de sus alumnos. Queremos maestros preocupados por enseñar (con el ejemplo) a leer, que haga que sus alumnos se apropien de valores, que los enseñen a respetar, a aceptar a sus semejantes, a tolerar, a comprender y a convivir en paz y en armonía, sin violencia, sin rencores, sin señalar las diferencias; siendo, simple y sencillamente, buenos seres humanos.