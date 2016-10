Bloquean maestros del CREN oficinas de Finanzas en Iguala

Iguala, Gro. Octubre 29.- Maestros del Centro Regional de Educación Normal (CREN) de Iguala, bloquearon por cuatro horas la calle Francisco I. Madero y tomaron las oficinas de la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado en Iguala, para exigir la incorporación de 29 profesores al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone).

Además de solicitar una audiencia con el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, a fin de que les pueda dar una solución a su pliego petitorio.

Un poco antes de las 9 de la mañana, los trabajadores del CREN, tomaron las oficinas de la Secretaría de Finanzas impidiendo la entrada a los trabajadores a la dependencia y a su vez bloquearon la calle de Francisco I. Madero, colocando una lona en la cual exigen una respuesta a sus demandas.

Entre sus demandas se encuentran la incorporación de 29 profesores al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone), así como el pago del 2 por ciento, no reflejado del ahorro solidario a las cotizaciones del Fovissste y que no haya represalias pro parte de las autoridades oficiales del estado por acciones acordadas de su movimiento.

Los inconformes, advirtieron que de no tener respuesta de audiencia con el gobernador del estado, continuarán con su plan de acción, el cual inició el 14 de octubre con el paro laboral indefinido y la toma de las instalaciones del CREN.

Después de cuatro horas del cierre de la calle y toma de oficinas de la Secretaría de Finanzas, los trabajadores del CREN, dieron por terminada su actividad, dejando el paso libre a la circulación vial así también liberaron las oficinas.