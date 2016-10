Invita el DIF Iguala a cursos de capacitación

Iguala, Gro. Octubre 28.- El DIF Iguala, que preside Miriam Mayela Martínez Díaz, en coordinación con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Guerrero (ICATEGRO), invitan a la ciudadanía a los cursos de capacitación que ofertan con la finalidad de autoemplearse y obtener ingresos económicos para su familia.

Así lo dio a conocer la presidenta del DIF Iguala, Miriam Martínez, quien indicó que estos cursos que promueve el ICATEGRO y que se realizan con el apoyo del organismo que preside, darán inicio el 7 de noviembre. En estos cursos la ciudadanía podrá encontrar capacitación en reparación de lavadoras y refrigeradores, repostería, elaboración de dulces típicos mexicanos, entre otros.

Dijo que los cursos de reparación inicial de lavadoras y refrigeradores se ofrecen en un horario de lunes a viernes de 6 de la tarde a 8 de la noche, en la calle Álvarez No. 57, colonia Centro. La de elaboración de dulces típicos mexicanos se realizará los días lunes, miércoles y viernes de 4 de la tarde a 7 de la noche, en la calle Barranca del Mineral No. 10, colonia Insurgentes.

Los cursos de repostería básica se realizarán los días martes, jueves y sábado de 5 de la tarde a 7 de la noche, en la calle Colibrí No. 293, colonia Pajaritos. El curso de repujado en aluminio se realizará de lunes a viernes de 6 de la tarde a 8 de la noche, en la comunidad de Tuxpan, Guerrero. El curso de repostería básica inicial se realizará los días lunes, miércoles y viernes de 4:30 de la tarde a 7:30 de la noche, en la esquina de José Hinojosa y Matamoros, colonia Centro.

Indicó que en las instalaciones del parque acuático CICI, de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde, se imparte el curso de decorado con globos, módulo I, y el curso de elaboración de comida básica navideña, de lunes a viernes de 4 de la tarde a 7 de la noche, en la cancha de la colonia CNOP.

Agregó la primera trabajadora social del municipio, Miriam Martínez Díaz, que para mayor información deben acudir a la calle Acapetlahuaya No. 4 de la colonia Emiliano Zapata, en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde y presentar la siguiente documentación, acta de nacimiento, CUPR (200 por ciento), identificación oficial (INE) y comprobante de domicilio. Toda la documentación deberá ser presentada en fotocopias.