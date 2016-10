La asistencia ocurrida ayer, del gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, ante el Poder Legislativo para presentar su primer informe de gobierno, fue un acto institucional, cargado de noticias importantes, de solemnidad, pero también con expresiones emotivas y buenos propósitos para que todos juntos: los poderes Legislativo y Ejecutivo, trabajen a favor de nuestro sufrido pueblo de Guerrero.

El evento fue bien coordinado por la diputada Magdalena Camacho Díaz, presidenta de la Mesa Directiva. Asistieron la señora Mercedes Calvo de Astudillo; el secretario de Finanzas, Héctor Apreza Patrón; los senadores Esteban Albarrán Mendoza y Sofío Ramírez; diputados federales como Beatriz Vélez; ex gobernadores; el rector de la UAGro, Javier Saldaña Almazán; ex alcaldes como Mario Moreno Arcos; el alcalde capitalino Marco Antonio Leyva Mena, funcionarios del gobierno estatal, etc.

Luego de los correspondientes honores a la Bandera, la diputada Camacho Díaz dio el uso de la palabra por diez minutos, a cada uno de los siete representantes de las fracciones parlamentarias para fijar sus respectivas posturas acerca del primer informe. Salvo la boquifloja y perogrullera diputada de Morena, que como es su costumbre no vio nada bueno en el informe y dijo que todo el gobierno estatal era pésimo, los otros participantes reconocieron los faltantes, pero también los éxitos obtenidos en el primer año de Astudillo Flores; lo felicitaron y ofrecieron su solidaridad, para hacer un trabajo conjunto a favor de nuestro pueblo.

Fue notable el contenido del discurso pronunciado por el representante del PRD, que siendo el principal partido de oposición, expresó buenos comentarios sobre el desempeño del gobernador; señaló también los asuntos pendientes de solución; no omitió afirmar que falta mucho por hacer, pero ofreció que su fracción se sumará al trabajo conjunto entre los diputados y el gobernador, para sacar a Guerrero de la pobreza extrema y de la violencia e inseguridad.

Al concluir la participación de los diputados, tocó turno al gobernador Héctor Astudillo Flores hacer uso de la tribuna para pronunciar su mensaje alusivo al primer informe de gobierno. Fue un discurso cálido. Cargado de reconocimientos para todas las fuerzas políticas y sociales que hacen presencia en Guerrero. Se manifestó como un gobernador que respeta la pluralidad, la entiende y la pone en práctica, porque sólo de esa forma se pueden encontrar las mejores soluciones: a través del diálogo y la negociación justa.

Astudillo Flores hizo un recuento de todas las acciones que hizo su gobierno a lo largo de los primeros doce meses a informar. Los números hablan de muchos millones de pesos aplicados para la inversión social, pública, de Salud, en Educación, apoyos a personas discapacitadas, a madres solteras, alimentación para los más pobres a través de los 1200 comedores comunitarios, becas a estudiantes, construcción de hospitales y centros de salud, caminos y carreteras, mucha obra pública y apoyos económicos importantes a los 81 municipios.

En relación a la seguridad pública, reconoció que todavía falta mucho por hacer, pero en el presente año se logró poner en marcha el nuevo Sistema de Justicia Penal, que mejorará el trabajo del poder judicial favor del pueblo. Se creó el primer batallón de Fuerza Estatal Certificada; se dio capacitación y equipamiento a todos los policías del Estado y el Grupo de Coordinación Guerrero, logró la captura de muchos peligrosos delincuentes, bandas delictivas, secuestradores y otros.

Ante un auditorio repleto, Astudillo Flores anunció que enviará muy pronto una iniciativa al Congreso, de lucha contra la corrupción y espera que sea aprobada para que el principal cáncer de Guerrero y de nuestro país en general: la corrupción, se pueda combatir con éxito de ahora en adelante. A todo el pueblo de Guerrero y sus organizaciones y representantes sociales; a los tres poderes de gobierno, les solicitó sumarse para concretar en el corto tiempo, tres puntos importantes para el desarrollo: la lucha contra la corrupción, el combate contra la inseguridad, y la aplicación de buenas políticas sociales.

ABSURDA POSTURA.

No se sabe de cuál fumaron los opositores a la presidenta municipal de Apango, Felícitas Muñiz Gómez, ya que debido a que el fiscal general Xavier Oléa Peláez, declaró que en cuanto tenga la notificación del fallo del TRIFE a favor de la alcaldesa, ordenará de inmediato que la Policía Ministerial y el Ministerio Público, se constituyan en el Palacio de ese municipio y se desaloje a quienes impidan que la presidenta ocupe su cargo.

De inmediato, los voceros del síndico y las regidoras de ese municipio, advirtieron que habrá muertos en Apango si la Fiscalía estatal intenta un desalojo. La realidad de ese municipio es que sólo un grupúsculo de gente está en contra de la alcaldesa, y son encabezados por el síndico Benito Sánchez Ayala –quien aspira a ser el alcalde $u$tituto- y las regidoras Edelmira del Moral y María del Rosario López García, así como el regidor Humberto Palacios Celino. La población en general no apoya este movimiento desestabilizador porque consideran que la alcaldesa es inocente de las acusaciones que estos políticos le hacen.

El fiscal general Oléa Peláez no fue radical en lo del desalojo al palacio municipal de Apango. Añadió que antes de hacerlo, un actuario acudirá a notificar a las personas, que tienen que desocupar el inmueble porque hay una sentencia definitiva en ese sentido. Los enemigos de Felícitas Muñiz Gómez no han podido armar un paquete bien fundamentado de acusaciones y denuncias por desvío de recursos en contra de la alcaldesa, a quien repugnan porque no les cumple sus capricho$$$$E. Es por eso que el Congreso local habrá de desestimar su demanda, como lo hizo ya el Tribunal Federal Electoral (TRIFE).

