Asesinan al director de Tránsito de Cocula

Estrangulado y con visibles huellas de tortura, es como fue localizado el director de Tránsito del municipio de Cocula, Luis Alberto Bahena Mora, en el pecho le fue dejado un mensaje clavado con un picahielo, el cual presuntamente es una advertencia contra el alcalde con licencia, Ulises Ramírez Crespo y de la directora de Desarrollo Social del ayuntamiento de Cocula, Guillermina Díaz Salgado.

Por versiones no oficiales se sabe que un día anterior fueron levantados tres personas más que fueron dejadas en libertad severamente golpeadas.

Siendo las 7 de la mañana de este jueves, fue localizada una persona privada de la vida sobre la carretera Iguala-Cocula, a la altura de la comunidad de Mextitlan, a la que se le apreciaban huellas de tortura y había sido privada de la vida por estrangulamiento con una cuerda que tenía atada al cuello.

Al lugar arribaron las diferentes corporaciones, quienes informaron que la persona privada de la vida tenía puesto uniforme de agente de Tránsito del municipio de Cocula, mismo que fue identificado con el nombre de Luis Alberto Bahena Mora, quien fungía como director de la dependencia.

Mencionaron que en el pecho le fue dejado una cartulina clavada con un picahielo, la cual al texto decía: Guillermina hija de tu puta madre y tu marido de mierda dejen de estarse metiendo en cosas que no son de su incumbencia y tú el que salió disfruta de tu vida y tu libertad no se metan en pedos ahora que hay paz no le jueguen al vergas... porque les vamos. A romper su madre, este es un ejemplo a la otra siguen ustedes ATT. Tu padre.

Cabe hacer mención que el director de Tránsito fue reportado como “levantado” un dia anterior junto con otras personas, entre ellas un familiar del presidente recién liberado Erick Ulises Ramírez Crespo, mismos que fueron puestos en libertad horas después con visibles huellas de tortura.

Al lugar del hallazgo cadavérico, arribó personal de la Fiscalía Regional, quienes realizaron las diligencias corresponsientes, mismos que ordenaron el levantamiento cadavérico y el traslado del mismo, al Servicio Médico Forense (Semefo) de la ciudad de Iguala, lugar donde fue reclamado para darle cristiana sepultura.