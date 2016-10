Habitantes del puerto no confían en programa de denuncia anónima

Tras la implementación del nuevo programa federal Tú denuncia es anónima y Segura, el cual está a cargo de la Marina y el Ejército, los ciudadanos porteños coincidieron en no confiar en esa estrategia para la reducción de los niveles de violencia, pues las corporaciones están infiltradas por el crimen.

Este miércoles, autoridades municipales, encabezadas por el alcalde, Evodio Velázquez Aguirre, iniciaron el programa, que tiene por objetivo la denuncia anónima sobre casos de extorsión, robo y homicidios.

En un recorrido por el puerto, Juan Barrientos, ciudadano acapulqueño, desconocía de esa campaña, peo respondió que “jamás ha confiado” en ninguna corporación de los tres niveles de gobierno para denunciar algún tipo de delito.

“Sin duda, causa temor cuando tú vayas a denunciar algún tipo de extorsión o cobro de piso, o algo de esa índole. Ya no sabes si las llamadas están intervenidas o ellos mismos te ponen el dedo, la verdad no creo denunciar a menos que sea caso de vida o muerte”, dijo.

Por su parte, la pobladora, Angélica Ceballos afirmó que de hacer una llamada anónima sería desde algún teléfono público, porque los números podrían estar intervenidos.

“No, ¿tú crees que no identifican tu número?, es comprometerte, denunciar algo de otra gente, es meterte, porque tú no sabes si la misma policía está infiltrada en eso, es muy peligroso la verdad, yo no lo haría para ser honesta”, respondió.

Por su parte, Leobardo Flores aseveró también que la mayoría de la población no confía en los números de emergencia, ni en los cuerpos policíacos.

“Nunca han funcionado esas estrategias, nadie confía en la policía, ni en ningún elemento ya sea de los guachos o los marinos, sino ya se hubiera acabado la violencia, es puro teatro”, lamentó.

El acapulqueño, Diego Galindo calificó a la campaña como buena, sin embargo, explicó que primero deberían de depurarse a los cuerpos policiacos para que la gente pueda confiar en las instituciones de seguridad.

“Todos los gobiernos desde que tengo uso de razón han hecho eso de las denuncias anónimas, pero yo digo que primero deberían limpiar sus policías sus instituciones para que ahora sí la ciudadanía como nosotros empecemos a confiar en ellos”, comentó.

El pasado 25 de octubre, el gobierno municipal, en coordinación con las fuerzas militares, iniciaron el programa de denuncia anónima, por lo que entregaron folletos en el mercado de la colonia Progreso, en los que tienen los números de emergencia de la Marina y la Sedena.