Conflicto entre UPOEG y el FUSDEG, hay que pararlo: Héctor Astudillo

Acapulco, Gro., Octubre 27.- El gobernador Héctor Astudillo Flores sostuvo que no han sido omisos en el conflicto entre la UPOEG y el FUSDEG y recalcó que “hay que tratar de que no crezca, hay que pararlo”, por lo que ha conversado en la Secretaría de Gobernación federal, porque “es un tema de seguridad nacional”.

“El gobernador debe tener por supuesto el ‘Time in’ de cuándo debe actuar”, añadió respecto a que el lunes se registró un enfrentamiento entre policías comunitarios de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y del Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG).

Como se recordará, esto ocurrió en la comunidad de Tlayolapa, municipio de Juan R. Escudero (Tierra Colorada), con saldo al menos siete personas muertas y otros tantos heridos.

El mandatario estatal señaló que “para atender el tema del desarme (de las policías comunitarias), hay que actuar con mucha prudencia y responsabilidad, porque como gobierno debemos saber cómo actuar y cuándo hacerlo para que las querellas y los agravios entre ambos grupos no generen más violencia de la que ya han presentado”.

Dijo que independientemente de la investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), su convocatoria a estos grupos es permanente para que se conduzcan por los cauces legales.

Admitió que “verdaderamente estamos ocupados en atender este problema, porque sería un gran error dejarlo que crezca”.

Confió en que las policías comunitarias de la UPOEG y del FUSDEG se aparten de este tipo de disputas, porque con las mismas sólo atemorizan a los pueblos donde tienen presencia.

Y sobre el tema de su desarme, Astudillo precisó que “hay que actuar con mucha prudencia y cautela. Es un asunto que no puedo atender solo especialmente por el tema de las armas. Dijo que “se tiene que hablar, ayer (martes) hablamos, estuve (la Secretaría de) Gobernación, igual que en (la Secretaría de) Hacienda por la mañana y, es un asunto que se está convirtiendo en un tema muy importante, es un tema de seguridad nacional”.