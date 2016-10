Ofrece Consejo Agrario su respaldo al gobernador para defender presupuesto

Chilpancingo, Gro., Octubre 27.- Integrantes del Congreso Agrario Permanente (CAP) ofrecieron su apoyo al gobernador Héctor Astudillo Flores para que juntos defiendan el presupuesto federal que se destinará al campo de Guerrero en 2017.

Los agremiados encabezados Maclovio Avilés García, coordinador general del CAP, indicaron que el Ejecutivo tiene “ganas de trabajar” y disposición de apoyar al sector agropecuario, el problema es que no hay recursos suficientes.

“Por eso le hacemos este llamado para que el gobierno del estado, en conjunto con las organizaciones campesinas, defendamos este presupuesto”, señaló Avilés García este miércoles en conferencia de prensa.

Además solicitaron el respaldo de los diputados locales y federales, quienes se encargan de aprobar el Presupuesto de Egresos, pero también el acompañamiento de los presidentes municipales, debido a su cercanía directa con los productores.

“Pedimos que no haya recorte al presupuesto para el campo de Guerrero; si no van a aumentar, al menos que no nos quiten. Si en este año no fueron suficientes (los recursos), ahora imagínense en 2017 con más recortes”, advirtieron.

“La invitación es a que vayamos juntos para lograr más presupuesto, esperemos que (el gobernador) se sume, le pedimos que convoque al Consejo de Desarrollo Rural Sustentable para definir la línea política de apoyo al campo”, agregó Salvador Mojica Morga, integrante del CAP.

Señaló que ya se han registrado varias movilizaciones de campesinos en defensa del presupuesto, pero advirtió que podrían existir conflictos fuertes en el sector agropecuario el próximo año si no se garantiza el recurso para el sector productivo.

Dio a conocer que los diputados del PRD en la Cámara de Diputados plantean un aumento de al menos 24 mil millones de pesos para el campo, aunque el paquete económico original estima un recorte de 50 mil millones de pesos.

Sin embargo, expresaron que sólo son estimaciones, porque hasta ahora nadie les ha dado una explicación a cabalidad sobre el recorte presupuestal y cuáles serán los proyectos y programas afectados.

“El llamado también es para los diputados locales y los federales a que hagan el compromiso y se refleje a la hora de votar y aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación. Veremos si realmente tienen la disposición de apoyar a los productores del campo”, añadió.

Juan Manuel Sánchez, también coordinador del CAP, pidió a las organizaciones del campo que trabajan y tienen relación en el sector agropecuario, a que se unan.

“El CAP hace este esfuerzo para que todos podamos manifestar y sacar una postura firme ante el Congreso de la Unión y del Estado. Esto no tiene nada que ver con partidos, aquí vamos todos juntos; el campo de Guerrero los necesita”, señaló.

También propusieron reorientar el presupuesto del 2017, estructurar un programa para el desarrollo agropecuario de corto y mediano plazo, en vista del proceso electoral 2017-2018; reactivar los órganos de comunicación y decisión para las políticas públicas del campo mexicano e implementar la transparencia del manejo de los recursos.