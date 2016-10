Una chicas muy malas

Malvadas se impone 3-1 a Garabatos, en la fecha 6 del futbol femenil

Iguala, Gro., Octubre 27.- Las “chicas malas” del balompié tamarindero, Malvadas se llevaron la sexta fecha del campeonato al derrotar 3-1 a Garabatos que sufrió su segundo revés de la campaña regular, además la sorpresa del día la dio Real Coacoyula que le empató a un gol al San Miguel.

La jornada del martes estuvo llena de emociones y es que la expectativa fue que no llegaron las jugadoras refuerzos de Garabatos, ya que en el camino se “descompuso” su automóvil y Malvadas con “carro completo” le ganó 3-1.

El encuentro comenzó con grandes emociones y al minuto 7, Mariana Miranda logró el 1-0 en favor de las “chicas malas”, pero enseguida apareció Mariel Román para poner el 1-1, después Mónica Rodríguez logró el 2-1 y 3-1 que ya no se movió.

En la sorpresa de la sexta fecha el San Miguel no pudo con Real Coacoyula que le arrancó un punto a las ahijadas de Roberto León, por Coacoyula anotó Natividad Flores y Ana Serrano logró el empate.

Corazón por Iguala no se detiene y ahora ganó 5-1 a la Universidad Tecnológica de la Región Norte de Guerrero, las anotaciones del triunfo fueron de Diana Fierro y Lucero Cuevas, ambas marcaron en dos ocasiones y Araceli Aparicio completó la cuenta, el gol del honor fue de Jazmín Botello.

Soccer Queen’s no se tentó el corazón en esta ocasión al aplastar 14-1 a la Universidad Autónoma de Guerrero; Internacional salió en su tarde al golear 8-0 a Puente González.

Las “cremosas” de Arteaga ganaron 4-2 a Ladys Porkys que propusieron el encuentro pero no tuvieron la fortuna de anotar y cargaron con un revés más en este campeonato, Dulce Adunas metió dos goles, Sarahí Valladares y Jacqueline Abarca completaron la cuenta; por las Ladys anotaron María Salgado en par de ocasiones.