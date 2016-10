¡Descarga eléctrica!

Suterm estuvo alerta para salir con el brazo en alto al imponerse 39-28 a Santa Teresa

Iguala, Gro., Octubre 27.- Las batallas en la categoría de Segunda Varonil de la Liga de Basquetbol del Valle de Iguala no dan tregua en cada pelota disputada durante los 40 minutos de su desarrollo y en la fecha 12 el conjunto de Suterm no se anduvo con contemplaciones para llegar a la victoria con un 39-28 sobre la quinteta de Santa Teresa que pagó caro el inicio titubeante en el primer periodo donde recibió 12 puntos en contra.

En el arranque del partido la escuadra de Suterm logró hacer de las suyas, tiros y algunas jugadas defensivas fueron clave para poder irse arriba con un marcador de 12-6, lo que le dio confianza para poder manejar los hilos de esta contienda en la que los “teresos” buscaron a toda costa regresar a esta batalla en la que se vieron superados en su primer episodio.

Para el segundo momento de esta contienda, fue la escuadra de Suterm la que volvió a manejar los tiempos, en donde mantuvo el orden para aumentar su ventaja en 22-12 que parecía ya una misión complicada para Santa Teresa luego del arranque explosivo de su rival.

En el tercer llamado a la cancha, la tónica del partido repitió la misma dosis del arranque para mantener su cuota de ventaja y al final de 30 minutos el marcador se quedó en 32-18 que dejaba muy en claro quién estaba manejando las riendas de esta batalla.

Para el cuarto periodo Santa Teresa tuvo una buena reacción, su ofensiva comenzó a trabajar mejor pero se encontró con una escuadra que no dejaba de tener acto de presencia en el tablero rival y al final un 39-28 en favor de los “electricistas” les dio una victoria que los tiene peleando los primeros lugares de este torneo.