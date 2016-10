¿Luis Miguel en la ruina? Excesos lo tienen deprimido

Ciudad de México, Octubre 27.- ¿Luis Miguel en la ruina? Aunque suene increíble, el cantante de ‘La incondicional’ no la está pasando nada bien, pues a su grave enfermedad al oído, se suma el desbalance patrimonial que lo está dejando al borde de la miseria.

Según los medios mexicanos, Luis Miguel está sumido en la depresión y completamente aislado porque sus ganancias este año han sido nulas y las deudas lo están ahogando cada vez más, ya que el dinero de su cuantiosa fortuna se ha visto afectada en su rehabilitación.

Luis Miguel estaría enfrentando posibles demandas por las cuantiosas deudas que lo han llevado a la depresión y a aislarse de todo el mundo, preocupando a su familia, pues temen que recaiga en el vicio de las drogas y el acohol.

Un allegado a Luis Miguel indicó a un medio mexicano que el cantante de ‘Ahora te puedes marchar’ está pasando momentos difíciles y no deja que nadie lo ayude, a pesar que hace unos días se le vio notablemente recuperado y buscando relanzar su carrera para volver a los escenarios como la gran estrella que es.

“En toda su vida ha pasado por varias crisis, pero creo que esta es la peor y más grande que ha tenido en sus 34 años de trayectoria artística. Nunca le había pasado lo que Luis Miguel está viviendo hoy; conciertos cancelados por enfermedad o porque se la pasa en el alcohol y numerosas demandas”, señaló el informante.

Por lo pronto, miles de sus fanáticos esperan que Luis Miguel se recupere y regrese a los escenarios para deleitar con sus más grandes éxitos.

El famoso cantautor Armando Manzanero reveló lo que sucede con el intérprete de “Por debajo de la mesa”.

“Gracias a Dios, Luis Miguel ya está cantando otra vez. Supe por don Rubén Fuentes, que fue quien me grabó el tema “Huele A Peligro”. Es una delicia que Luis Miguel esté cantando y eso me hace muy feliz”, dijo el afamado compositor a un programa de espectáculos.