No apoyo a Trump, rechaza Thalía estar de lado de Donald

Ciudad de México, Octubre 27.- Luego de que Thalía fuera llamada en redes sociales Lady Trump, debido a una fotografía de hace dos años en la que aparecía a bordo de un helicóptero del político estadounidense, la cantante respondió a la polémica asegurando que no respalda al candidato republicano.

“Quiero ser cien por ciento clara respecto a este tema: NO respaldo ni respaldaré a Donald Trump en lo absoluto. Yo NUNCA he apoyado su campaña ni tampoco apoyo a las personas que tienen sentimientos negativos e intenciones funestas con mi país”, escribió la intérprete.

“Soy mexicana y estoy muy orgullosa de serlo. Cualquier persona que hable mal de mi gente me ofende a mí y a mi país. Soy firme en recalcar que NO apoyo ni apoyaré, de ninguna manera, a Donald Trump”, subrayó la también actriz.

“En diciembre del 2014 yo volé en el helicóptero que aparece en la foto que ha sido publicada recientemente en algunos medios. Esto ocurrió ANTES de que él anunciara su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos”, finalizó Thalía.

Thalía fue una de las figuras que participó en el video We’re All Mexican, lanzado 2015 bajo la iniciativa de Gloria y Emilio Estefan, con el que se mostraba la unidad de los latinos en respuesta al discurso antiinmigrante de Donald Trump.