La Asamblea de Venezuela abre el proceso de destitución de Maduro

El Parlamento de Venezuela acordó este martes abrir el proceso de destitución del presidente Nicolás Maduro por su «responsabilidad penal y política» en la «ruptura del hilo constitucional», por no respetar los derechos y libertades del país y por «abandono de cargo». Este proceso, sin embargo, cuenta ya con el rechazo frontal de las instituciones dominadas por el chavismo, que niegan cualquier autoridad al Legislativo.

El Tribunal Supremo de Justicia ya se adelantó a la jugada hace semanas, cuando dictaminó que todas las decisiones parlamentarias serán «nulas» hasta que no se expulse a tres diputados acusados de comprar votos. Más contundente fue el vicepresidente Aristóbulo Istúriz, cuando afirmó:«La Asamblea Nacional legalmente no existe». En el mismo sentido se pronunció el número dos del chavismo, Diosdado Cabello:«Desde que entraron en desacato dejaron de existir», recalcó. La polarización y el enfrentamiento entre el chavismo y la oposición volvió así a agudizarse mientras la crisis económica no deja de empeorar.

La Asamblea acordó citar para el próximo martes a Nicolás Maduro, para que responda de todas las acusaciones que le han formulado y demuestre que se somete a la Constitución. El diputado Julio Borges, jefe del grupo parlamentario opositor, que cuenta con una amplia mayoría en la Asamblea, anunció que ya se ha pasado a preparar el expediente para iniciar el juicio político contra Maduro.

La sesión de este martes se celebró en un ambiente tenso. Después de que se aprobara el inicio del proceso de destitución de Maduro, los diputados oficialistas abandonaron el hemiciclo. Momento en el que los diputados opositores entonaron el Himno Nacional. Hubo gritos de escándalo de los legisladores oficialistas, voces de indignación de los opositores y un forcejeo entre varios diputados, entre ellos Héctor Rodríguez, del Partido Socialista Unificado de Venezuela, y José Manuel Olivares, de la Mesa de Unidad Democrática. Una muestra del clima de crispación y enfrentamiento que se ha apoderado del país ante el inmovilismo del chavismo a la hora de buscar una salida.

La oposición, que tiene 112 de los 167 escaños del Parlamento, decidió pasar a la ofensiva después de que el Gobierno anulara la recogida de firmas para la celebración del referéndum revocatorio prevista precisamente para hoy. En su lugar, la Mesa de Unidad Democrática (MUD)ha convocado una gran marcha de protesta a la que han denominado «la toma de Venezuela».

Maduro convoca Consejo de Defensa ante ‘golpe parlamentario’

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó a las máximas autoridades de defensa y de los poderes públicos para evaluar “el golpe parlamentario” de la oposición, que aprobó un juicio político en su contra, a la vez que se dijo abierto al diálogo con sus adversarios.

“En uso de mis atribuciones, he convocado mañana (miércoles) a las 11 de la mañana (15:00 GMT) al Consejo de Defensa de la Nación, a todos los poderes públicos para evaluar el golpe parlamentario de la Asamblea Nacional”, declaró Maduro este martes, en un acto con sus partidarios a su regreso a Venezuela tras una gira internacional de cinco días.

“Y también he convocado sin falta, no me puede faltar, al diputado Henry Ramos Allup (presidente del parlamento). Aquí lo voy a esperar y le voy a decir: vamos a hablar, vamos a dialogar, basta ya de tanta mentira, tanto engaño, tanta aventura”, enfatizó el mandatario mientras sus partidarios le pedían a coro disolver la Asamblea Nacional.

“Le voy a dar la última oportunidad a Ramos Allup para que entre por el aro constitucional (se someta a la Constitución)”, dijo Maduro.

La Asamblea Nacional aprobó este martes iniciar un procedimiento contra Maduro y ordenó a una comisión preparar un estudio “sobre la responsabilidad” penal y política y “abandono del cargo”, una figura prevista en la Constitución para cuando el presidente deja de ejercer sus atribuciones.

Calificándolo de “juicio político” aunque no está estipulado en la Carta Magna, los diputados también acordaron citar a Maduro a la sesión del próximo martes para que “se someta al escrutinio del pueblo” y responda a las acusaciones.

Estas decisiones del parlamento ocurren un día después de que los principales dirigentes de la oposición desmintieran el inicio de un diálogo entre el gobierno y la oposición con facilitación del Vaticano, el próximo domingo en Isla Margarita (norte).