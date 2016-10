PRD no apoyará a Aguirre en ningún proyecto: Beatriz

Chilpancingo, Gro., Octubre 25.- La Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Beatriz Mojica Morga descartó que el ex gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero tenga posibilidad alguna de impulsar algún proyecto político en el 2018 con este instituto político.

Durante una conferencia ofrecida en las instalaciones del Comité Estatal del sol azteca, Mojica Morga aseguró que Aguirre “está fuera de toda posibilidad” debido a que ya no milita en el PRD.

Insistió que el ex mandatario, está fuera de las filas del partido del sol azteca y por ende de cualquier posibilidad de impulsar algún proyecto político de manera conjunta con este partido.

Al ser cuestionada sobre los señalamientos que existen en contra de Aguirre Rivero por desvío de recursos, corrupción y complicidades en el Caso Iguala, la dirigente insistió en que su partido no será “tapadera de nadie” pero tampoco es autoridad ministerial.

La ex candidata a gobernadora en Guerrero, se dijo dispuesta a construir una alianza de izquierda, pero por ahora demandó a los actores políticos que no se confundan porque su partido no puede hacer llamados o señalamientos sobre alguien que no es militante del PRD.

En relación al tema de las alianzas para el 2018 y la postura del Partido Regeneración Nacional (Morena) en Guerrero, cuyos dirigentes han advertido que no irán en unidad con criminales (en referencia a Aguirre Rivero), Mojica pidió serenidad.

Dijo que aún es temprano para pensar en una alianza de las izquierdas, porque “depende de varios factores” incluso señaló que no dependerá de la actual dirigencia del PRD para definir las alianzas en 2018.

En cuanto al caso del alcalde con licencia de Cocula, Erik Ulises Ramírez Crespo, la líder nacional perredista, confirmó que la dirigencia nacional de su partido intervino para que el edil con licencia fuera liberado.

Recordó que durante una reunión con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para hablar del asesinato del extinto alcalde de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte, también pidieron revisar la situación del edil de Cocula.

Mojica Morga rechazó que su partido no le haya dado el apoyo jurídico a Ramírez Crespo durante el proceso jurídico que enfrentó por segunda ocasión al ser detenido por efectivos del Ejército y elementos de la Policía Federal.

“Estamos seguros que gracias a las gestiones que se hicieron están esos resultados”, aseguró la secretaria general del PRD.

Al celebrar que se haya instalado el Comité Estatal de Ética y Transparencia de Guerrero, el contralor Mario Ramos del Carmen dio a conocer que están siendo analizadas las cuentas públicas del gobierno de Ángel Aguirre Rivero, que incluye a 32 ex funcionarios por la Contraloría General del Estado, cuyos expedientes fueron turnados a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública.

Ramos del Carmen comentó que la revisión de estos 32 expedientes administrativos será para que se proceda contra las administraciones gubernamentales que desviaron recursos.

Reveló que como parte de la información que han arrojado las auditorías aplicadas, se encuentra la del gobierno de Ángel Aguirre Rivero ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) con un adeudo de 4 mil millones de pesos, que recientemente dio a conocer el secretario de Finanzas y Administración del gobierno del estado, Héctor Apreza Patrón.

A pesar de que el trabajo es lento y coordinado con las instancias fiscalizadoras federales para llevar un mismo procedimiento, el contralor informó que se han encontrado observaciones en las responsabilidades administrativas en ejercicios presupuestales del 2012 al 2015, periodo en que estuvieron al frente Ángel Aguirre y Rogelio Ortega.

Dijo desconocer si las instancias federales están recurriendo a interponer denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) por los recursos subejercidos. “Nosotros solo estamos con el procedimiento de responsabilidades administrativas que llevan a sanciones de inhabilitación o resarcimiento de los recursos no solventados”, indicó.

Mientras que las instancias federales van adelante trabajando con las auditorías aplicadas, analizando cada detalle y procediendo como la ley les marca y los asuntos que revisan siguen valorados sin mayores sobresaltos.

Aceptó que Guerrero está reprobado en transparencia, tal como dijo el gobernador Héctor Astudillo Flores, por lo que como autoridad solo les queda seguir promoviendo el trabajo y cumplir con lo que estipula la ley.

Sostuvo que trabajará arduamente para que se cambie el concepto y la sociedad participe más vigilando los recursos que son utilizados para beneficio social.