Salma Hayek revela que Donald Trump la acosaba

Ciudad de México, Octubre 25.- La actriz y productora mexicana en Hollywood, Salma Hayek, reveló que alguna vez el entonces magnate inmobiliario y ahora candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, la acosó y hasta la invitó a salir cuando ella tenía novio, y que tras negarse éste le inventó un chisme denigrante en los tabloides de su país, donde dijo que él fue quien la rechazó por ser “chaparra”.

“Cuando conocí a ese señor, yo tenía un novio. Él trató de hacerse amigo de mi novio para sacarle los teléfonos de mi casa. Luego me hablaba a mí para invitarme a salir.

“Cuando le dije que no saldría con él, alguien le dijo al ‘National Enquirer’... No te voy a decir quién es, pero ya sabes que siempre todo lo que él quiere que salga, sale en el ‘National Enquirer’... Alguien le dijo que él no iba a salir conmigo, porque estaba muy chaparra (de baja estatura)”, confesó Hayek al Show del Mandril, un programa de radio de Los Ángeles, California.

Tras su fallida primera propuesta indecorosa, Trump volvió a llamar a Hayek para decirle que no le gustaría “que la gente piense eso” de ella.

“El señor pensó que yo iba a tratar de salir con él para que la gente no piense que por eso él no iba a salir conmigo”, relató Hayek, quien apoya a la abanderada demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton.

Además en la emisión californiana Radio Centro 93.9, la veracruzana de 50 años exhortó a los latinos residentes en la Unión Americana a cuestionarse la tesis de Trump acerca de la migración de cara a las próximas elecciones presidenciales del 8 de noviembre.

“Me da un poco de miedo, la verdad, que este señor, que dice tantas mentiras, y hay mucha gente que todavía está confundida, inclusive latinos y hay muchos latinos que le creen”, advirtió.

Con Hillary hasta el fin

La actriz mexicana Salma Hayek pidió hoy votar por la candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, y consideró a su rival, el republicano Donald Trump, como un “hombre sin principios” cuya única estrategia consiste en “mentir”.



En declaraciones realizadas a la prensa durante una conferencia telefónica, la intérprete llamó “racista” a Trump y alertó de que los comentarios del candidato “han creado violencia y separación”.



“Me parece una persona sin principios que dice o hace cualquier cosa por su beneficio sin tener convicciones. Hace lo que sea necesario por su propio beneficio, nunca le he visto pensar en otros”, subrayó Hayek, que consideró “extremadamente peligroso” poner armas nucleares en las manos de Trump.



En la llamada, la actriz narró una anécdota que vivió cuando algunos miembros del Ejército de Estados Unidos la eligieron como la persona con la que querían cenar en el Día Acción de Gracias.



En ese momento, Hayek se sintió sorprendida pero cuando llegó a la base comprendió que había sido seleccionada porque la mayor parte de los militares eran latinos y que la mayoría de ellos estaba allí para conseguir “respeto” y hacer ver lo mucho que amaban el país.



“Tenemos un candidato a la Presidencia que en vez de reconocer las contribuciones que hemos hecho, que hacen esos héroes de guerra, nos llama criminales”, señaló Hayek, que recordó que el magnate es objeto de una investigación criminal que examina si defraudó a los alumnos de su Universidad Trump.



“Sabe que no está cualificado para ser presidente y su única estrategia es mentir”, sostuvo Hayek.



Frente a la figura de Trump, la intérprete describió a Clinton como “la candidata mejor preparada” de la historia de EU para asumir las responsabilidades de la Presidencia y, en ese sentido, alabó “la vida dedicada al servicio público” de la exsenadora, ex secretaria de Estado y ex primera dama.



“Realmente, creo que ella entiende la importancia de un país que trabaja unido por un futuro mejor para las generaciones futuras”, dijo Hayek, que mostró su apoyo a Clinton en un vídeo publicado este mes y en el que pidió a los latinos de EU que acudan a las urnas y no dejen que los “insulten y denigren más”.