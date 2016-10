Fomentar valores en niños para abatir crimen: Párroco

Iguala, Guerrero, Octubre 24.- Para revertir la violencia, la corrupción y el dolor que provocan algunas personas en todos los ámbitos, el párroco del templo de San Gerardo María Mayela, Óscar Mauricio Prudenciano González, dijo que se debe trabajar en el fomento de valores, para formar y educar a los niños, adolescentes y jóvenes igualtecos y guerrerenses como constructores de la paz.

Agregó que la violencia ha rebasado a todos los sectores de la población, por lo que la Iglesia católica se ha dedicado a apoyar a las familias o las personas que han sufrido el dolor de un secuestro o asesinato, como parte de la Pastoral social, donde los sacerdotes no sólo celebran misas, sino que se preocupan por lo que pasa con la humanidad y la sociedad.

Lamentó que en muchas ocasiones sean las mismas autoridades elegidas por el pueblo para protegerlo y brindarle seguridad, las que participan en las desapariciones y sean quienes hacen el mayor daño a la gente, “es triste ver que en todos los niveles de gobierno exista la corrupción, incluso tengan lazos con el crimen organizado, lo cual ha generado que muchos políticos trabajen por sus propios intereses y no por los de la ciudadanía. México es uno de los países más corruptos”, lamentó.

El presbítero dijo que el apoyar a los padres de familia de los 43 estudiantes normalistas, así como a Los Otros Desaparecidos de Iguala, le ha ayudado como persona, sacerdote e hijo de familia, pero que también vive con mucho miedo y por ello trabaja para aportar y abonar para que cese la violencia que azota al municipio de Iguala, al estado y al país, formando niños, adolecentes y jóvenes que sean constructores de la paz.

“Es el tiempo de sembrar, por ello debemos trabajar con los niños y jóvenes inculcándoles valores, el respeto a la vida, porque ellos son las nuevas generaciones que crecerán con otra mentalidad, debemos convertirlos en los constructores de paz. Nos hemos propuesto en la catequesis que desde los 4 años, los niños sean constructores de paz y no de la violencia”, expuso el sacerdote.

Retomó el tema de los otros desaparecidos, de lo que señaló que a raíz del apoyo a este grupo, le surgió la idea para crear la “Casa Siloe”, la cual será un espacio de atención integral que en la que habrá médicos, abogados y psicólogos, quienes atenderán a gente que viva en la pobreza y necesite ayuda.

Apuntó que en la calle del Huerto, donde antes era la capilla de San Gerardo María Mayela, se está acondicionando para convertirla en la Casa Siloe.

Finalmente, hizo un llamado a la sociedad cristiana a no juzgar antes saber realmente la situación de las familias que han perdido a algún familiar, ya que en muchas ocasiones se piensa que si fueron víctimas de la violencia, es porque son delincuentes o están implicado de alguna forma en algo ilícito, “las personas que no han sufrido este tipo de problemas, no entienden el dolor, no hay que prejuzgar a la gente”, finalizó.