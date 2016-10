Al reconocido colega, Gustavo Méndez Tapia, quien siempre guardo discreción con el parentesco de su tío, el famoso y distinguido obispo de avanzada de Cuernavaca, don Sergio Méndez Arceo. Muy joven, 57 años, partió al éter eterno. Nuestras sentidas condolencias a su familia e incontables amigos. In Memóriam.

¿Le podrá suceder algo más grave a España y a las autonomías que nuevamente se haga del gobierno, por cuatro años más, el inefable ultraderechista y neo franquista, Mariano Rajoy?

De acuerdo, esta es la peor catástrofe política y social que le pueda ocurrir a esa nación ibérica y lo infamante de todo esto, es que la izquierda atomizada y dividida le ha puesto el poder en charola de plata, en una clara traición al pueblo que ha sufrido toda clase de desmanes, al monárquico gallego.

Tienen toda la razón el ex presidente uruguayo, José “Pepe” Mujica y Emilio Álvarez Icaza, ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del ex Distrito Federal y el ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando ambos con todo el conocimiento de causa por ser militantes, critican a esa izquierda indolente y traidora.

Después de que a Pedro Sánchez le arrebatan el liderazgo del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, ahora con el encabezamiento como primer secretario de ese engendro o revoltura con la derecha, Miguel Izeta, ha votado por la abstención en las Cortes por 139 votos a favor y 96 en contra en la que han participado sólo 237 de los 3000 miembros del llamado Comité Federal, órgano máximo del partido.

Lo anterior se traduce, en que dicha escandalosa resolución debe ser acatada por el grupo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados -85 escaños-, se dice que en la semana que comienza se decidirá si serán todos los diputados o parte de ellos, ni falta que hace, con once que se abstenga, Mariano Rajoy está listo para ser investido presidente del Gobierno.

José Mujica, a quien se le reconoce su trayectoria y calidad moral, después de criticar a las izquierdas de México y del mundo, se negó a recibir a Andrés Manuel López Obrador, presidente del partido Movimiento de Renovación Nacional, MORENA, por sus diferencias en la praxis política, ya que AMLO, afirmó, “hace una política basada en sueños y utopías. El verdadero hombre de izquierda es de acción… Con todos sus años en la política mexicana no se sabe de grandes obras que haya hecho por el bien de la gente. Solo anhela cumplir a como dé lugar su aspiración presidencial. En la izquierda se piensa a nombre de todos, no de sí mismo”, remató.

En un encuentro realizado en la Universidad Obrera de México, Emilio Álvarez Icaza, consideró que si se suma toda la fuerza de izquierda, gana, pero está peleándose en sus pinches munditos y sus miserias; no puede ser, exclamó, después de hacer una lectura crítica de la corrupción de la izquierda.

El también respetable senador, Miguel Barbosa, no se quedó atrás, en el mismo encuentro nacional por la paz, la justicia, la democracia y la soberanía, organizado por líderes de izquierda, el legislador puso énfasis en la fragmentación en que este polo se encuentra y que lo pone en riesgo.

“Hoy la izquierda en México, agregó, no tiene propósitos claros; está navegando sin rumbo, sin orientación. Andrés Manuel, presidente de Morena, es el dirigente más importante de un partido de izquierda, sin embargo, concluyó: “Yo creo que él no es un hombre de izquierda, pero ahí están siguiéndole los segmentos de izquierda, mientras el PRD ha dejado de ser un partido de oposición, que debe recuperarse.

Cuántas veces lo hemos señalado: la izquierda se quebró en su ideología y quebró su camino de integridad, sobre todo, cuando se alió con la derecha en el objetivo ruin del poder por el poder mismo. Cuántas veces hemos denunciado, en estas entregas, sus alianzas electoreras antinatura o contranatura, como se quiera, con la derecha. Se olvidaron de Juárez: “Es imposible, moralmente, que triunfe la reacción”.

Su atomización y su corrupción misma, la ha llevado a los escenarios actuales en todo el mundo, ha traicionado a sus militantes y a los pueblos, como ahora que la izquierda española se rajó para ganancia del depredador, Mariano Rajoy.

Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana y Académico de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y críticas en teodoro@libertas.com.mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos escuchamos en las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, www.fapermex.mx, y www.clubprimeraplana.com.mx