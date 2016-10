Denuncian desaparición de una pareja de la colonia 28 de Abril

Iguala, Gro., Octubre 24.- Denuncian la misteriosa desaparición de vecinos de la colonia 28 de Abril, salieron a bordo de un taxi el pasado viernes 21 de octubre por la tarde y desde esa fecha no saben nada de ellos, las autoridades sólo encontraron el taxi abandonado.

Ante las autoridades correspondientes se presentó vecino de la colonia 28 de Abril de esta ciudad de Iguala, para informar sobre la misteriosa desaparición de su señora madre y el novio de ésta, de quien a más de 72 horas no saben nada de su paradero.

Mencionó que su madre de nombre Edith Espínola "N" de 42 años de edad, salió el viernes por la tarde en compañía de su novio de quien no recuerda su nombre pero le dicen el "Moreno" y es de complexión robusta, cabello negro y tiene puesta una venda en la mano izquierda.

Estos se fueron a bordo de un taxi marcado con el número 0261, desconociendo hacia dónde se dirigían, fue el caso que en el resto del día no regresaron, a la mañana siguiente de igual forma no regresaron, cosa que al denunciante y a su familia les empezó a preocupar.

Fue el caso que a más de 24 horas de que no sabían nada de ellos, salieron a buscarlos y sólo encontraron el vehículo abandonado en la colonia Adolfo López Mateo, mismo que fue reportado a la Policía y estos lo aseguraron y pusieron a dispsoción de las autoridades ministeriales.

Ante tal motivo, decidieron pedir apoyo a las diferentes autoridades para que les ayuden a dar con el paradero de sus familiares, ya que temen que algo malo les haya pasado.