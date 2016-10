Nuevos monarcas

Deportivo JB se puso la corona al derrotar 3-0 en la final a Surianos de Iguala

Iguala, Gro., Octubre 24.- El campeonato Apertura 2016 de Tercera Fuerza de la Liga Amateur de Iguala, tiene en el conjunto del Deportivo JB a su nuevo monarca luego de imponerse en la final 3-0 a Surianos de Iguala. En la conquista de su primera estrella clave fue una vez más la labor de su ofensiva, la cual no perdonó las opciones que tuvo frente al arco rival y en su accionar general hizo un trabajo perfecto que selló una larguísima campaña donde mantuvieron el orden para conquistar un triunfo que los deja en la cúspide.

DE PODER A PODER

El entusiasmo con que iniciaron ambos conjuntos dejó ver un partido lleno de adrenalina, en el cual la pelota saltaba de un lado para otro constantemente en busca de llegar al gol; el transitar de la pelota en el medio campo provocaba que el duelo se tornara cerrado y con pocos espacios para poder generar llegadas de peligro.

LLEGÓ EL PRIMERO

En la recta final del primer tiempo (minuto 42) llegó el primero de la noche en favor de los “bautistas”, luego de que en una jugada dentro del área “verdiblanca” el defensor no se habló con su potero, al cual le desviaron la dirección de la pelota que se fue a estrellar al travesaño, en el rebote fue a dar a los botines de Erick Bueno quien sin pensarlo cacheteó la pelota para mandarla al fondo de las redes y decretar el 1-0 con que se fueron al descanso del medio tiempo.

NO LLEGABA LA REACCIÓN

Surianos de Iguala intentaba, pero siempre se encontraba con una defensiva que lograba cortar todo avance que llegaba a su área; el “depor” por su parte generaba llegadas de peligro con su tridente ofensivo Ventura-Bueno-Mateo, el cual poco a poco fue gestando la llegada de gol que les diera el campeonato.

GANCHO NOQUEADOR

Cuando más estaba intentando el conjunto “verdiblanco” llegar al empate, una desagradable sorpresa se hizo presente en el encuentro, Isaac Mateo en una pelota parada no desaprovechó el rebote que dejó el portero para empujar la pelota y decretar el 2-0 que caló hondo en el ánimo de su rival, el cual ya no tuvo capacidad de reacción en el resto del partido.

ERICK FUE “BUENO” PARA DEFINIR EL CAMPEONATO

En la recta final de encuentro y ya con un Surianos volcado al frente, Erick Bueno volvió a hacer de las suyas en el partido, una contra que se gestó desde su área, recibió la pelota y toco para un compañero que le regreso el esférico, con una serie de fintas afuera del área se generó un espacio para sacar un disparo que fue imposible de alcanzar para el guardameta “verdiblanco” que nada pudo hacer para evitar el 3-0 que se firmó al 82 de tiempo corrido. Tras esta anotación sólo fue cuestión de que el tiempo se consumara para que los “bautistas” firmaran el primer campeonato de su historia en la Tercera Fuerza.

CEREMONIA DE PREMIACIÓN

Al término del encuentro final, directivos de la Liga Amateur de Futbol y algunos invitados entregaron los premios, los primeros en pasar fueron los tres primeros lugares en el goleo, Patria Nueva en esta edición se quedó con el tercer puesto; el capitán de Surianos de Iguala pasó a recibir el trofeo de segundo lugar y posteriormente la escuadra de los “bautistas” levantó el trofeo que los acredita como los nuevos campeones de este certamen.

ASÍ INICIARON

Deportivo JB: Javier Mondragón, Walfred Salmerón (c), Hugo Ramírez, Jonathan Gutiérrez, Jovany Pineda, Yamir Granda, Juan Villa, José Navarro, Carmelo Ventura, Erik Bueno e Isaac Mateo. DT. Alberto Valentín.

Surianos de Iguala: José González, Carlos López (c), José Sandoval, Ángel Rodríguez, Carlos Aguilar, Luis Ríos, Jonathan Barrera, José Hernández, Víctor Aponte, Adalid Pérez y Eliud Ranchero. DT. Armando Palacios.

Arbitro Central, Joel Alonso; asistente 1, Óscar Villarejo; asistente 2, Emanuel Castrejón y cuarto árbitro, Javier Ramírez.