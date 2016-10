Queridos amigos y lectores de Mar Adentro:

Les saludo a todos con mucho cariño: “La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes”. Hoy 30° Domingo del Tiempo Ordinario celebramos el Domund y con él nos acercamos cada vez más al final de nuestro Año Litúrgico. En el Evangelio de este domingo, Jesús nos quiere mostrar dos actitudes al acercarse a Dios para hacer oración, que se contraponen. En una rechaza y en la otra ensalza y es puesta como ejemplo. Hagamos de nuestra oración un diálogo sincero con Dios que brote de la humildad de nuestro corazón agradecido.

23 DE OCTUBRE: DOMINGO MUNDIAL DE LAS MISIONES

Alegres por el anuncio del Evangelio que hemos recibido y comprometidos por transmitir lo vivido, hoy celebramos en toda la Iglesia el Domingo Mundial de las Misiones 2016 (DOMUND), que en este año tiene como lema “Sal de tu Tierra”. El DOMUND, es una jornada universal que se vive en la Iglesia para tomar conciencia de que el espíritu misionero es fundamental en la Iglesia como parte de su misión evangelizadora, por lo mismo es un domingo dedicado a los misioneros en su compromiso evangelizador realizado sobre todo entre los más pobres.

El DOMUND centra la atención sobre el compromiso de todos los cristianos por la evangelización, e invita a amar y apoyar la causa misionera. Son los misioneros quienes trasmiten el mensaje de Jesús, especialmente en aquellos lugares del mundo donde el Evangelio está en sus comienzos y la Iglesia aún no está presente.

Estamos llamados como misioneros a salir sin miedo al encuentro de nuestros hermanos y mostrarles el rostro cercano y amoroso de Dios. Recuerden que nuestra vida de entrega y servicio a los demás tendrá sentido misionero si anunciamos la alegría del perdón y revelamos el misterio del amor divino en plenitud, sobre todo en nuestra cercanía a los más desfavorecidos.

No olvidemos que la fe es un don de Dios, que crece gracias a la fe y a la caridad de los evangelizadores que son testigos de Cristo, quienes van por los caminos del mundo anunciando el don más hermoso y más grande que el Señor nos ha dado: su vida y su amor.

Hoy se cumple el 90 Aniversario de la Jornada Mundial de las Misiones, promovida por la Obra Pontificia de la Propagación de la Fe, aprobada por el Papa Pío XI en 1926. Les pido a todos para que particularmente en este domingo seamos generosos en colaborar con las obras de las misiones. No permitamos que nuestras preocupaciones particulares encojan nuestro corazón, sino que lo ensanchemos para que abarque a toda la humanidad.

PEREGRINAN IMÁGENES MÁS REPRESENTATIVAS DE LA ARQUIDIÓCESIS DE ACAPULCO

Como parte de la preparación y disposición de nuestros pueblos y comunidades para celebrar la Semana por la Paz y la renovación de la Consagración a los Sagrados Corazones de Jesús y María, ha iniciado la peregrinación de las imágenes más veneradas y representativas de nuestra Arquidiócesis por las diversas parroquias de las regiones de Costa Chica, Costa Grande y Acapulco.

Como una ocasión muy favorable para que nuestra gente se reúna para orar y celebrar jornadas por la paz, peregrinaciones, horas santas y demás actividades de piedad que fomenten la unidad, la convivencia, la fraternidad y la paz, los párrocos en coordinación con la Vicaría de Pastoral recibirán y organizarán en sus parroquias la visita de estas imágenes tan queridas que han acompañado el crecimiento de la fe en nuestro pueblo y hoy nos acompañan en la construcción de la paz.

En Costa Chica peregrinará “El Señor del Perdón” de Igualapa, en Costa Grande nuestro “Padre Jesús” de Petatlán y en Acapulco “Nuestra Señora de la Soledad”, Patrona de la Arquidiócesis.

A todos les pido que se dispongan para vivir la Clausura del Año Extraordinario de la Misericordia en la Expo-Fórum Mundo Imperial el próximo 26 de noviembre a partir de las 3 pm, así como a venerar con fe y devoción nuestras santas imágenes que serán peregrinas de la Paz, llevando consuelo y esperanza a quienes viven atribulados y desconcertados por los diversos acontecimientos de violencia e inseguridad en nuestro estado.

Todos, oremos incesantemente y sin desfallecer por la paz que tanto necesitamos en Acapulco y en Guerrero.

Con mi oración, cariño y bendición

En Cristo, nuestra Paz