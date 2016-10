Cae Felipe Flores

Agencias .- El ex secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Velázquez, fue capturado por fuerzas federales cuando salía de la casa de su esposa en esta ciudad, quien es uno de los principales implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014.

En rueda de prensa, el titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia detalló que la aprehensión de Flores Velázquez, de 58 años de edad, se realizó este viernes alrededor de las 6:30 horas, sin hacer un solo disparo.

Desde hace un tiempo, informó Sales Heredia, se ubicó en Iguala al ex mando policiaco, quien es primo del ex alcalde igualteco perredista, José Luis Abarca Velázquez y una vez confirmado su paradero se desplegó un operativo conjunto integrado por personal de la Policía Federal (PF), del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), de la Procuraduría General de la República (PGR) y de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y Marina de para capturarlo.

Acompañado del nuevo titular de la División de Gendarmería de la PF, Benjamín Grajeda Regalado y de representantes de la Marina y el Ejército, Sales Heredia afirmó que las investigaciones apuntan a que Felipe Flores, fue uno de los responsables de coordinar el operativo que devino en la agresión a los estudiantes de la Normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.

Por lo que se le imputan los delitos de delincuencia organizada, secuestro en contra de los normalistas de Ayotzinapa y encubrimiento de los policías municipales que participaron en la desaparición.

También, dijo el funcionario federal, es señalado por acatar la instrucción del ex alcalde José Luis Abarca Velázquez, consistente en perseguir y atacar a los normalistas que se trasladaban hacia la Plaza de las Tres Garantías, ubicada en el Zócalo de Iguala, donde María de los Ángeles Pineda Villa, entonces presidenta del DIF municipal, rendía su segundo informe de labores.

“Presuntamente ordenó a policías municipales frenar a los estudiantes, lo que derivó en dos enfrentamientos que dejaron como saldo, decesos y lesiones a personas ajenas a los hechos, así como la desaparición de los 43 normalistas”, indicó Sales Heredia.

La noche del ataque, Flores Velázquez, habría reportado que “todo estaba bajo control”, que no había enfrentamientos ni detenidos. La acusación de su vinculación con el crimen organizado, se fortaleció luego de la detención de Sidronio Casarrubias Salgado, presunto líder del grupo “Guerreros Unidos”, el 18 de octubre del año pasado, quien sostuvo que el ex funcionario municipal participaba en actividades ilícitas junto con María de los Ángeles Pineda, esposa del ex alcalde José Luis Abarca.

También es señalado de haber participado en el homicidio de Arturo Hernández Cardona, dirigente de la Unidad Popular (UP), encontrado muerto el 3 de junio de 2013 junto con dos de sus compañeros, Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez.

El detenido fue puesto a disposición del Juez Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el estado de Tamaulipas, quien liberó la orden de aprehensión en su contra.

FELIPE FLORES, CLAVE PARA SABER UBICACIÓN DE NORMALISTAS: ASTUDILLO

El gobernador Héctor Astudillo Flores aseguró que el ex secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Velázquez, quien fue capturado este viernes en la Cuna de la Bandera, será una pieza fundamental para conocer más a fondo qué pasó con los 43 normalistas desaparecidos.

En mandatario estatal celebró la captura de Flores Velázquez, quien es señalado como uno de los principales responsables de la desaparición de los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa, entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septeimbre de 2014.

Astudillo Flores puntualizó “esta captura es un paso muy importante para que se pueda esclarecer lo que sucedió con los estudiantes aquella lamentable noche de Iguala. Estaremos muy pendientes de lo que suceda con esta detención”.

CELEBRA PROCURADORA ARELY GÓMEZ DETENCIÓN DE FELIPE FLORES

La titular de la Procuraduría General de la República (PGR), se “congratuló” de la detención de Felipe Flores Velázquez, ex secretario de Seguridad Pública de Iguala durante la administración de José Luis Abarca Velázquez.

Para la procuradora Arely Gómez la detención realizada esta mañana por elementos de la Comisión Nacional de Seguridad y Policía Federal “permitirá recabar una declaración fundamental para el esclarecimiento de los hechos de Iguala”, indicó a través de su cuenta en Twitter.

DETENCIÓN DEL EX JEFE POLICIACO,

UNA ESPERANZA PARA LOS PADRES

DE LOS 43 NORMALISTAS. CAMPA

Tras darse a conocer la captura del ex secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Velázquez; el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Roberto Campa Cifrián, dijo que se trata de una esperanza para los padres de los 43 normalistas a fin de saber la verdad sobre los hechos.

Entrevistado tras participar en el Encuentro Nacional para la Promoción y Fortalecimiento de los Programas Estatales de Derechos Humanos 2016, Campa Cifrián señaló que la detención es importante por tratarse de una persona que jugó un papel muy relevante en el caso.

“Es una muy buena noticia para los padres que han visto en esta detención una esperanza de poder tener más información”, admitió.

El funcionario afirmó que el gobierno federal buscará que se esclarezca el caso para que los responsables sean llevados ante la justicia.

“La única intención que tiene el gobierno es que este asunto quede aclarado en términos de quine son los responsables y todos sean llevados ante la justicia”, indicó.

FELIPE FLORES, LA PIEZA QUE FALTABA: DE LA CRUZ

Por su parte, el vocero de los padres de los 43 normalistas, Felipe de la Cruz, dijo que la detención de Felipe Flores Velázquez, ex secretario de Seguridad Pública de Iguala en el mandato de José Luis Abarca, es la pieza que faltaba para esclarecer la desaparición de los jóvenes estudiantes.

En entrevista, De la Cruz confió que con la detención de Flores Velázquez se llegue a la verdad de los hechos violentos de la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014, en el municipio de Iguala.

“Definitivamente para nosotros es la pieza que faltaba y creemos que si en realidad la PGR hace su trabajo, la detención de este personaje va a esclarecer la razón por la que los jóvenes fueron atacados”, dijo Felipe de la Cruz.

“Con esta detención esperamos la respuesta que durante dos años hemos buscado”, recalcó el vocero de los padres de los 43 normalistas desaparecidos.

Por lo que dejó en claro que ya no hay excusas para que las autoridades de justicia en México sigan sin revelar lo que ocurrió el 26 de septiembre del 2014, incluido el paradero de los 43 estudiantes.

“Hasta el momento hay decenas de detenidos por el caso de la desaparición forzada pero ninguno ha dicho qué sucedió”, precisó Felipe de la Cruz.

Por lo que adelantó, que esperan que con esta detención se puedan abrir acusaciones por desaparición forzada en contra del ex alcalde de Iguala detenido, José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda.

“Felipe Flores es la clave para decir qué pasó y se abran las investigaciones contra el ex alcalde y su esposa”, apuntó.

CONFÍAN PADRES DE LOS 43, QUE FELIPE

FLORES DIGA DÓNDE ESTÁN SUS HIJO

Padres de los 43 jóvenes desaparecidos, confían que Felipe Flores Velázquez pueda decir dónde están sus hijos.

Don Bernabé Abraham Gaspar dijo, “creo que ojalá por medio de esta persona sepamos el paradero de los muchachos, ojalá que él nos dé alguna respuesta, pues realmente a dos años de esperar a los muchachos para nosotros es doloroso”.

Señaló que el ex jefe policiaco es clave para dar con el paradero de los normalistas desaparecidos desde hace más de dos años, por lo que urgieron que a la brevedad posible diga dónde los tienen.

El señor Bernabé confió en que tras su detención pueda decir donde están “salvo que no quiera” e insistió que esta persona sabe dónde están los estudiantes normalistas, incluido su hijo, Adán Abraham de la Cruz.

Por su parte, el abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra informó que de la oficina de la Procuraduría General de la República (PGR) para el Caso Ayotzinapa les notificó sobre la detención de Flores Velázquez la mañana de este viernes.

Sin embargo, luego de conocer la noticia, los padres han solicitado a la PGR, para que se les permita hacer una identificación del detenido, pero además para estar presente en sus primeras declaraciones para evitar que ésta pueda ser viciada, a fin de tener la seguridad de que lo que declara es la verdad.

Dijo además que si con la detención de Felipe Flores se aportan nuevos datos o información sobre el paradero de los normalistas desaparecidos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, significará un avance importante.