Guillermo Padrés, ex gobernador panista de Sonora, huyó para ponerse a buen resguardo de la acción de la justicia aprovechando los titubeos de la procuradora Arely Gómez para ejecutar la orden de captura debido a las acusaciones de desvíos del dinero público durante su ejercicio y entre la que destaca una presa que mandó construir para beneficiar con el agua a un rancho de su propiedad. Ya se extendió la tarjeta roja de Interpol para buscarlo, ubicarlo y extraditarlo en más de 180 países.

De igual manera el gobernador priísta de Veracruz con licencia, Javier Duarte de Ochoa, sin duda se ríe de las torpezas cometidas por la Procuraduría General de Justicia, se les escapó de las manos, ya que no se atrevieron a arraigarlo mientras el juez emitía la orden de aprehensión.

En ambos casos se manejan cifras multimillonarias en perjuicio del erario público de sus respectivas entidades, lo que obliga a hacer unas preguntas: ¿Nadie se daba cuenta en la Auditoría Superior de la Federación que los informes rendidos mostraban anomalías?, ¿No tienen facultades para actuar, antes de que sigan adueñándose del dinero público? ¿El SAT desconocía que hacían compra de inmuebles en el extranjero?

Las manifestaciones públicas del descontento de jubilados porque no se les pagaba su pensión o por parte de contratistas que no recibían el pago por su trabajo realizado, así como proveedores del gobierno que reclamaban por falta de pago, etc., etc., no le indicaba nada a la autoridad, no se les encendían los focos rojos. Eso suena a complicidad.

En una lucha por ver quién roba más, tanto el priísta como el panista dieron cátedra de latrocinios en perjuicio de sus conciudadanos que un mal día de su vida tuvieron la decisión de votar por ellos creyendo en sus promesas de beneficio social.

Pero no debemos distraernos por ese dúo de pillos prófugos de la justicia que ya las autoridades respectivas se encargarán de cada uno en su momento. Roberto Borge, de Quintana Roo, está en la misma tesitura pero los reflectores no le llegan todavía. Gabino Cué, de Oaxaca, no canta mal las rancheras con tufo a malversación y desvío de dinero, lo mismo que Graco Ramírez, de Morelos. Vale recordar, son ladrones. No tontos. Veremos.

Los políticos, como Enrique Ochoa Reza, del PRI o Ricardo Anaya, del PAN, creen van a engañar a la población declarando que los van a expulsar de su respectivo partido a los gobernadores indiciados para que sean castigados. Si a los políticos le hace mella el ser expulsados de su partido, a los ciudadanos en nada les satisface tal medida cosmética. La ciudadanía toda desea ver y saber que los delincuentes sean aprehendidos, juzgados, encarcelados y sentenciados a devolver todo el dinero sustraído ilegal y criminalmente de las arcas públicas.

Y señalamos criminalmente porque en ambos casos los rubros que más destacan por el desfalco son Salubridad y Educación, sin que por ello se quiera pensar que en las demás áreas no se cometieron latrocinios.

MOLQUITERA. Se acerca la celebración tradicional del pueblo mexicano. En el Zócalo se presentan las Ofrendas y Tumbas que tanto distinguen a nuestra ciudad. Es deseable que el organismo organizador prohíba que se presente el Halloween en dicho evento, así como prácticas extranjerizantes que nada tienen qué ver con nuestras costumbres y tradiciones. Ojalá.