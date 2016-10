Punto de vista...

* El relevo sindical

Allí donde el mando es codiciado y disputado no puede haber buen gobierno ni reinará la concordia: Platón

La renovación de la estructura de la Sección XIV del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) habrá de llevarse a cabo a finales de noviembre y principios de diciembre. La convocatoria para hacer valido el procedimiento sindical lo tienen listo, como también están listos los más de 15 aspirantes que buscan suceder a José Hilario Ruiz Estrada como secretario general de dicha organización sindical.

La convocatoria que habrá de regir el proceso interno, seguramente está inquietando a muchos de los aspirantes, porque aún no saben cuáles serán las reglas del juego. Sin embargo, aún así, han empezado hacer trabajo de acercamiento con las bases magisteriales para adelantar sus planteamientos y deseos de que les permitan la oportunidad de trabajar en favor del magisterio sindicalizado.

Las corrientes internar al interior de la Sección XIV del SNTE también están haciendo lo propio, no precisamente para participar con algún aspirante, sino para hacer saber que están en el juego y están vigentes, y eso basta para que los tomen en cuenta en casos de que el grupo que respalda determinado candidato llegue a dirigir el sindicato magisterial en Guerrero.

Los ex secretarios generales están en lo suyo, incluso le apuestan a que de los 15 ó 16 aspirantes que desean suceder a José Hilario Ruiz Estrada sólo quede una terna y que de esos se defina al nuevo secretario, partiendo de que debe tener antecedentes limpios, liderazgo y perfil académico, para que sus planteamientos y propuestas ante las instancias sean respetadas y logren buenos acuerdos como se hacían en el pasado.

Estas acciones en el interior del SNTE las están haciendo por una sola cosa: ninguno le ven liderazgo y el que llegasen a elegir como su representante será el menos peor, es decir, el que más se acerque a los ideales del sindicalismo, no al que se acerque más a los intereses personales y sin grupo.

Lo que sí queda claro, que de los 15 no ven a ninguno con agallas ni liderazgo, al menos uno que otro ex secretario de la Sección XIV lo percibe así y si en el interior están así las cosas, en el exterior será distinto y más ahora cuando se asegura que el SNTE pareciera que está del lado de la institución patronal y no gremial.

Hasta ahora sólo hay en lista 15 personajes, 15 han venido teniendo carteras en la estructura sindical que tienen en sus pensamientos que eso les basta y sobra para poder competir, quizás sí, sin embargo, como están las cosas por la Reforma Educativa, la situación se torna más compleja y deberán ser muy hábiles para ganar simpatías, de no ser así su deseo quedará es eso simplemente, en fin, es un simple punto de vista.