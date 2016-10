Municipios morosos le deben al ISSSPEG más de 260 mdp: Castan

Iguala, Gro. Octubre 22.- Dirigentes de las distintas delegaciones del Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG), demandaron la intervención del gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, para que los municipios de la entidad les paguen las cuotas de sus trabajadores que ascienden a casi 200 millones de pesos y que por la falta de ese recurso muchos compañeros jubilados que se encuentran pensionados no han podido cobrar lo que les corresponde,

La delegada regional con sede en esta ciudad, Dora Lux Castan Blanco, representante de 213 trabajadores jubilados y pensionados, reconoció al ex alcalde Esteban Albarrán Mendoza por realizar el pago puntual de cuotas.

Sin embargo, informó que ayer jueves se realizó un plantón en Chilpancingo con alrededor de 400 afiliados de las 16 delegaciones en el estado, de Ciudad Altamirano, Teloloapan e Iguala, así como de la región Centro y las Costas del Pacífico, con la finalidad de exigir a los ayuntamientos morosos a pagar los adeudos que tienen con el ISSSPEG.

“Esas deudas que los ayuntamientos tienen –dijo-, nos impiden a nosotros que nuestras mensualidades lleguen en tiempo y forma para solventar las necesidades de los compañeros trabajadores jubilados y pensionados”.

La delegada regional dijo que de por sí es muy pesado que se les pague mensualmente, pero aún más que se les pague de manera incompleta “por ejemplo, tenemos tres meses que han venido pagándonos por mitad lo que nos parece muy indignante como si fuéramos limosneros y tenemos que andar rogándoles por un derecho que ya nos corresponde”.

Destacó que el jueves, el plantón de protesta fue de manera pacífica, pero con insignias para los presidentes municipales de Acapulco, Chilpancingo, Taxco, que son los ayuntamientos más morosos del estado”.

Castan Blanco dijo que se cuenta con el respaldo de los dirigentes del ISSSPEG en Guerrero, para que los municipios se pongan al corriente, y la delegada regional aprovechó para hacer un reconocimiento al ex presidente municipal de Iguala, Esteban Albarrán Mendoza, “porque mes con mes estuvo pagando puntualmente al ISSSPEG y lo mismo le pido al alcalde Herón Delgado Castañeda, para que siga con esa línea de pagos y sea cumplido para que nosotros orgullosamente digamos que Iguala no debe las cuotas”.

Precisó que en breve estarán haciendo una visita al alcalde Herón Delgado Castañeda, “para agradecerle todo el respaldo que pueda darnos a nuestra petición de que sigan siendo cumplidos con las cuotas al ISSSPEG porque solamente así nuestros compañeros jubilados y pensionados podrán resolver sus problemas económicos”.

Apuntó que el ayuntamiento de Chilpancingo, les debe de cuotas alrededor de 62 millones de pesos, Acapulco con CAPAMA, debe más o menos 200 millones de pesos, pero también otros municipios deben sus cuotas, Taxco, es moderado su adeudo, Iguala no tiene problemas sólo tiene un adeudo mínimo en CAPAMI que no es problema”, señaló.

Finalmente, puntualizó, que ojalá estos adeudos no afecten el pago de los aguinaldos de los trabajadores pensionados y jubilados, “por eso estamos demandando la intervención del gobernador del estado, Héctor Astudillo Rivero, para hacer efectivo esos millonarios adeudos al ISSSPEG”, puntualizó.