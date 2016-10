Padres piden cambio de directora de kínder de la Col. Guadalupe

Iguala, Gro. Octubre 21.- Padres de familia colocaron cartulinas con leyendas y protestaron en el Jardín de Niños "Eufemia Figueroa Mata" de la colonia Villa Guadalupe, en exigencia de la destitución de la directora de ese plantel.

Los padres de familia llegaron esta mañana de jueves a pedirle a la directora Elba Edith Salgado una respuesta de la solicitud que le habían hecho el miércoles, después de que el martes tomaron el jardín de niños en exigencia del cambio de una maestra del 2-C y que las niñeras pusieran atención a los pequeños y dejaran de estar pegadas en sus celulares en las redes sociales, para lo que ella se comprometió a resolver ese problema.

Pero este jueves, la directora les dijo que le hicieran como quisieran y que mejor les entregaría los papeles de sus hijos para que los inscribieran en otro jardín de niños, porque ya estaba cansada de sus protestas.

La actitud de la directora molestó a los padres de familia que se salieron de la dirección y sostuvieron una reunión, para después colocar pancartas en la puerta principal del plantel, donde exigieron su salida inmediata y que se presentaran en ese lugar autoridades de la Secretaría de Educación de Guerrero para solucionar el problema.

Dijeron que no iban a tolerar la actitud prepotente y grosera de la directora Elba Edith Salgado, a quien acusaron de que además les exige libros y materiales con precios excesivos, a lo que se le suma que el cobro de una cuota de 200 pesos por inscribir a sus hijos de manera irregular, porque es una institución de servicio público y no privado.

Hasta las 12:00 del día ninguna autoridad había llegado, por lo que la situación podría agudizarse en los próximos días, porque los padres advirtieron que si no cambian a la directora y a la maestra, van a realizar acciones más drásticas.