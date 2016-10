Buscan que Palacio Municipal sea espacio libre de humo de tabaco

Iguala, Gro. Octubre 21.- Con el objetivo de brindar información sobre espacios libres de humo de tabaco, combate a las adicciones y los riesgos que conllevan el consumo de alcohol y tabaco, la Secretaría de Salud Municipal que dirige Mario Delgado Castañeda, convocó a una conferencia informativa con diferentes sectores de la sociedad.

El director de Servicios Municipales de Salud, Santiago Alberto Pérez Erdosay, dijo que el motivo de esta conferencia informativa disertada por el doctor Ángel Serrano Franco y el psicólogo José Luis Rodríguez Ascencio, es la de dar a conocer que existe un Comité Municipal Contra las Adicciones (COMCA), que está integrado por el presidente municipal Herón Delgado Castañeda, la regidora y el secretario de Salud, Ednaly López Cerón y Mario Delgado Castañeda, respectivamente, así como grupos de prevención, normatividad, información e investigación.

Señaló que han planteado en este comité y las instituciones que lo integran, de la necesidad de que los lugares públicos, como lo es el edificio del Palacio Municipal, sean espacios libres de humo de tabaco y se le dé reconocimiento a este inmueble, para que se le coloquen placas, ceniceros a las entradas del edificio y se les invite a las personas a apagar su cigarro al ingresar.

“No estamos en contra de las personas que fuman, sino que es una medida para que no se afecte a las personas que no lo hacen. También tenemos el objetivo de que en los puestos de periódicos y revistas, no se vendan cigarros sueltos. De esta forma se reduce el índice de posibilidades para que los menores de edad puedan consumirlos o iniciar su consumo”, precisó.

Insistieron en el tema del consumo de tabaco y las consecuencias graves a la salud de los fumadores y de los no fumadores, por lo que se destacó la importancia de establecer y determinar espacios libres de humo de tabaco, que mejoren la calidad del aire y de la estancia de las personas que no lo consumen.

Agregó que las personas que deseen más información con relación al combate de las adicciones pueden acudir a las oficinas de la Secretaría de Salud Municipal, en la planta baja del Palacio Municipal, entrada por la calle de Hidalgo, para que se les brinde toda la información de los centros de ayuda que se tienen en la ciudad.