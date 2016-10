Dictan libertad a Ulises

Chilpancingo, Guerrero, Octubre 19.- Un juez federal dictó libertad bajo las reservas de ley al ex presidente municipal de Cocula, Erik Ulises Ramírez Crespo, quien fuera detenido el 9 de febrero de 2016, acusado por delincuencia organizada.

En un comunicado, la Procuraduría General de la República (PGR), informó que un juez del Tribunal Unitario del Vigésimo Primer Circuito con sede en Chilpancingo, “modificó el Auto de Formal Prisión respecto de Erik Ulises “N”, quien se desempeñaba como presidente municipal de Cocula, Guerrero, a quien se le dictó Libertad Bajo las Reservas de Ley”.

Ramírez Crespo fue detenido el 30 de octubre de 2015 por soldados del Ejército y policías federales en Cuernavaca, Morelos, junto con Zenén Casarrubias Salgado, integrante de la organización delictiva “Guerreros Unidos”, que opera en la región Norte del estado.

Del 10 de noviembre al 11 de diciembre de ese año permaneció arraigado en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, para lueego ser liberado por falta de pruebas. En ese tiempo, el Congreso local le autorizó licencia temporal para separarse del cargo durante esa etapa del proceso.

Sin embargo, volvió a ser aprehendido el 9 de febrero de 2016, acusado de delincuencia organizada y delitos contra la salud, en su modalidad de fomento.

Este martes, después de 8 meses recluido en el penal de Ocampo en Guanajuato, se dictó libertad bajo las reservas de ley a Eric Ulises Ramírez Crespo.

De acuerdo con Alcibíades Ramírez Chávez, padre de Erik Ulises, al ex edil se le dictó su libertad por segunda ocasión, pero “por trámites burocráticos”, permanece aún en las instalaciones del Cefereso No. 12, en OCampo, Guanajuato.

“El martes por la noche, me llegó una notificación del Tribunal Unitario de Chilpancingo donde me informaban sobre el auto de libertad de mi hijo y de inmediato me trasladé al Cefereso de Guanajuato, pero por trámites burocráticos, el director de dicho penal, no ha sido notificado de la liberación de Ulises y por esos tramites pudiéramos estar un día o dos días”.

Entrevistado vía telefónica, señaló estar contento, al igual que toda la familia de que su hijo quede en libertad porque con esto una vez más, se demuestra que él es inocente de los cargos que le imputan, además agregó que que no se pagó ninguna fianza por la libertad de Ulises y aseguró que fue absuelto porque él es inocente.

Sin embargo, la notificación del auto de libertad del alcalde con licencia, Erik Ulises Ramírez Crespo, es bajo reservas de ley, es decir que pueden ser requerido o aprehendido nuevamente.

Al preguntarle si Erik Ulises Ramírez Crespo le ha manifestado tener interés de volver a la alcaldía de Cocula, Alcibíades señaló que es una decisión de su hijo, pero que le ha manifestado que saliendo del penal quiere disfrutar a su familia.

Dio a conocer que el trato que su hijo recibió en este centro penitenciario ha sido de respeto con las restricciones que estos lugares tienen y que él lo ha visitado siempre los días que están permitidos en ese lugar.

Mencionó que las visitas los primeros meses eran cada mes, posteriormente cada 15 días y últimamente cada 8 días. Dijo que su hijo se encuentra tranquilo y ahora con esta noticia ansioso por salir ya de ese lugar pero muy tranquilo porque sabe que es inocente de los cargos que se le imputan.

SOLICITARÁ CONGRESO A JUEZ INFORMACIÓN DE SITUACIÓN LEGAL DE ULISES

El Congreso local no puede analizar todavía la posible reincorporación Erik Ulises Ramírez Crespo al cargo de presidente municipal de Cocula, pese a que la noche del martes recibió el auto de libertad, tras permanecer en prisión 253 días acusado por delincuencia organizada.

Los diputados Héctor Vicario Castrejón, del PRI y Sebastián de la Rosa Peláez, del PRD, coincidieron en que el Poder Legislativo deberá solicitar información precisa y detallada al juez de la causa para precisar en qué términos el alcalde con licencia queda en libertad.

En entrevistas telefónicas por separado, también hicieron un llamado a la “calma y a la prudencia”, pues consideraron que se trata de un proceso jurídico que hasta este miércoles sólo ha trascendido en medios de comunicación.

Vicario Castrejón, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso local, aseguró que la libertad dictada al alcalde perredista se revisará desde el punto de vista del nuevo Sistema Penal Acusatorio.

Dijo que el Poder Legislativo solicitaría al juez de la causa información sobre el estatus legal del edil porque existen dos posibilidades: que haya sido exonerado y absuelto de toda responsabilidad o seguir bajo proceso penal pero en libertad.

Si el alcalde fue absuelto completamente no habría ningún impedimento legal para reincorporarse a sus funciones de presidente municipal, de lo contrario, tendría que esperar hasta que el caso quede resuelto plenamente, explicó.

Por su parte, De la Rosa Pelález, del PRD, aseguró que no se puede hacer ninguna valoración todavía porque desconocen los términos en que Ramírez Crespo quedó en libertad, pues el Congreso no ha sido notificado oficialmente.

“Debemos esperar a saber el estatus que guarda esta situación, si es liberación definitiva o bajo caución. Si hay liberación total, sin responsabilidad que deba seguir, entonces tiene el derecho de poder solicitar su reingreso al Ayuntamiento”, expuso.

Sin embargo, pidió no adelantar juicios porque es “muy aventurado fijar una postura” de lo que hasta hoy se conoce en medios de comunicación.

“Se debe tomar son tranquilidad, calma y serenidad. Se debe conocer la situación legal y después emitir opiniones”, indicó.