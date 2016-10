SEGUNDA Y ÚLTIMA PARTE

Si hemos dedicado estas últimas entregas al tema de la libertad y a los periodistas mártires, cerramos la serie con las verdades que dijera en la recién clausurada 72 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, el ex presidente de Uruguay, José “Pepe” Mojica, ya que se necesita valor para que en el seno de esa organización empresarial se expresara como lo hizo.

Mujica se refirió a las clases sociales y sus valores, de los señores feudales, de la burguesía como fundadora del capitalismo, con la mística de trabajo y del ahorro, y desemboca en el actual sistema, al que critica con todo conocimiento, al declarar: “Ya no está la burguesía ni esa mística, ahora está la actividad financiera, pertenece al conjunto de grandes empresas internacionales, con una visión sofisticada de la riqueza, con tonos brutalmente especulativos”.

Me gusta hablar de un mundo que va a venir y en el que yo no voy a estar, explicó, para luego asegurar que vivimos en una “civilización sin dioses”, porque ahora “el dios es el mercado” en esa línea continuó: Hay una cultura funcional a las necesidades del mercado que ha impulsado un hiperconsumo, eso es una necesidad del mercado y es el fantasma de todos los economistas, ante el temor de que el mercado no funcione”.

A todo lo anterior lo calificó como “la carta amarga de esta civilización que si bien nos ha traído tantas cosas buenas como la energía atómica que sirve para curar enfermedades, para generar energía, puede terminar con la vida humana; por ello preguntó y se preguntó ¿Son más felices los hombres?”.

Lo que más gusto a los presentes y a los que nos interesó el tema, fue cuando se refirió a los políticos bandidos, ante ello sentenció: Al que le guste mucho la plata hay que sacarlo de la política, no nos tienen que pagar mucho, la política para hacer plata es impropia e inmoral. Después de todo, agregó, “los líderes no hacen la historia, la historia se expresa a través de gente. La historia es más importante, toda causa podrá tener un nombre o estandarte, pero es colectiva, sino no puede llegar muy lejos”, y vino la crítica: “Los partidos políticos están enfermos, la política no es una profesión, no debe tomarse como una profesión, es una pasión creadora, de compromiso, que nos hace feliz”. “Estas conclusiones -concluyó, que son elementales pero olvidadas, pueden que sean la enfermedad de alguien que estuvo muchos años en soledad, se dio cuenta que las pequeñas cosas de la vida tienen enorme importancia. Y pienso, intento volcarle estas ideas a los jóvenes que se van a hacer cargo del mundo, a los viejos los doy por desahuciados, hay que luchar por una cultura”. Reconocimiento y respeto para este joven de 81 años, José “Pepe” Mujica, quien sabe hablar “con valor y con verdad”, como es la frase del colega, Gustavo Rentería Villa. Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana y Académico de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y críticas en teodoro@libertas.com.mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos escuchamos en las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, www.fapermex.mx, y www.clubprimeraplana.com.mx