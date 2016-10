Los Auténticos celebrarán sus 30 años a lo grande en México

Tres décadas han pasado desde que los Auténticos Decadentes comenzaron a tocar, para celebrar, emprenden una larga gira de conciertos en la que no podía faltar México, uno de los países en donde más seguidores tienen, pero ésta vez los argentinos buscan dar un paso más y visitar la mayor cantidad de ciudades posibles.

En entrevista, Gustavo Montecchia, guitarrista de la agrupación, platica sobre esta gira y adelanta que es la primera vez que hacen un tour de esta magnitud en el que visitarán lugares de la periferia de México que regularmente no figuran en las giras de las bandas, mucho menos de una tan representativa como los decadentes.

“Decidimos empezar al revés, comenzar a presentarlo en lugares a donde las bandas no van regularmente a tocar, como la periferia de la ciudad de México y el Estado, no hemos visitado a Durango ni Oaxaca, la segunda etapa de la gira será a principios de año y visitaremos Guadalajara Monterrey y la Ciudad de México” afirmó el músico también conocido como Nito.

Es así que durante el mes de octubre visitarán estados como Durango, Monterrey, Querétaro, Oaxaca, Puebla, lugares del Estado de México como Ecatepec Naucalpan, Metepec, Cuautitlán Izcalli y por último Playa de Carmen en Quintana Roo.

Este acercamiento a nuestro país no es un paso en falso, la agrupación tiene una larga historia con sus seguidores mexicanos “es una relación que viene de hace muchos años, la primera vez que fuimos fue en el 96, hace 20 años y fue creciendo con el tiempo, además fue pasando de generación en generación que es lo más interesante, cada vez que vamos a tocar vemos a gente muy joven en las primeras filas, que quizás cuando fuimos la primera vez eran niños” comenta.

La actitud positiva y ambiente escandaloso, la fiesta que envuelve la presencia de los decadentes en el escenario, además de sus letras populares son posiblemente algunas de las razones que permiten esa empatía de los mexicanos hacia los decadentes, incluso, menciona Montecchia, la gente los adoptó como mexicanos: “Nosotros conectamos con el sentimiento de la gente en México, la gente nos adoptó como mexicanos y nosotros también, siempre expresamos nuestro sincero cariño a la gente de México”



Sobre el presente del rock latinoamericano y la notable ausencia de bandas nuevas que continúen con el legado de las agrupaciones que llevaron a la cima el rock hispanoparlante, el músico comenta que “no hubo una renovación generacional, no hubo bandas nuevas que ocuparan el lugar de las bandas de los noventas, si bien hay nuevas que hacen rock no lograron tener eso que tuvieron las agrupaciones de nuestra época como Café Tacvba, Molotov, Los Cadillacs, Babasónicos, todas esas bandas de los noventas”



La gran celebración de los Auténticos Decadentes comenzó en agosto con un par de fechas en el emblématico estadio argentino Luna Park, y para su visita en México Nito afirma que lo que van a presentar, “es un show súper potente plagado de hits, lo venimos planeando hace tiempo y es un recorrido de nuestra carrera, tratamos meter un poco de cada disco, volver a cantar y emocionarnos con nuestras canciones de siempre, de toda la vida”



Como extra, el decadente adelantó que es un show que han trabajado mucho musicalmente pues buscaban que sus canciones clásicas no sonaran igual, por lo que han preparado una serie de arreglos para que el show fuera especial y darle una dinámica diferente.



Ante la pregunta de si podemos esperar algún invitado durante sus presentaciones en México, Nito comentó entre risas “siempre, el escenario de los decadentes está abierto, seguramente en todas las fechas de la gira terminaremos compartiendo la guitarra con alguien, ha sido placentero compartir con amigos y al final terminamos siendo treinta arriba de la tarima”