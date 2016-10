Comisión de Cultura rechaza programa de La Nao por no ser totalmente cultural

Los regidores de la Comisión de Cultura rechazaron el programa de La Nao por estar alejado del objetivo, que debe ser netamente cultural, al haber incluido a grupos de música que interpretan narcocorridos.

Pese a la crítica que lanzaron los regidores de la Comisión de Cultura al programa del festival La Nao 2016 por no ser cultural, el alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre respondió que tienen la libertad de expresar sus opiniones.

En entrevista, el primer edil perredista defendió que la cartelera de La Nao fue consensada entre los regidores, e incluso votada por ellos.

“Son libres de decir lo que ellos consideren (…) se hizo un Consejo de Cultura, donde participa la comunidad cultural y ahí se votó sin precedentes”, respondió a los cuestionamientos.

Velázquez insistió en que los integrantes del Consejo de Cultura, entre ellos el presidente de la Comisión de Cultura, el regidor, Vladimir Beciez Romero presentó “abiertamente” a los proveedores, y planteamientos de cómo se gastarían los 9 millones de pesos del presupuesto de La Nao 2016.

“A todo el Cabildo le presenté toda la programación de La Nao y lo que estaba haciéndose, no tiene razón de ser la crítica que está haciendo algún regidor”, defendió. Ayer martes, los regidores de la Comisión de Cultura rechazaron el programa de La Nao por estar alejado del objetivo, que debe ser netamente cultural, al haber incluido a grupos de música que interpretan narcocorridos. El presidente de esa comisión, el regidor Vladimir Beciez dijo que el comité organizador del festival no avaló la cartelera ni el logotipo, y que en la última sesión –reunión a la que no acudió- se dio el cambió el logotipo, y se votó por el actual programa del festival.