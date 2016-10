No hubo piedad

Las "cremosas" de Arteaga golearon 11-0 al Internacional

Iguala, Gro., Octubre 20.- Al jugarse una jornada más del balompié femenil, no fue un martes normal, ya que varias fueron las goleadas que se dieron en la Unidad Deportiva de Iguala.

Son cuatro equipos los que están compartiendo el liderato del tercer torneo, Arteaga, Garabatos, Soccer Queen’s y Corazón por Iguala quienes llevan 12 puntos de los 15 que han disputado.

En esta jornada Garabatos no se tentó el corazón al golear 24-0 a Puente González, mientras que las “cremosas” de Arteaga le pegaron con un 11-0 al Internacional que sigue sufriendo en serio en este torneo.

Soccer Queen’s se echó a la bolsa los tres puntos que estaban en disputa, al vencer con un contundente 10-1 al conjunto “sensación” de Ladys Porkys que con esto vio parada su racha triunfadora; la Universidad Tecnológica de la Región Norte de Guerrero se llevó el clásico universitario al ganar 4-0 a la Universidad Autónoma de Guerrero, que se regresó a las aulas con un 4-0 en contra.

Corazón por Iguala es otro de los equipos que lleva buen paso en este campeonato, al ganar por goleada de 10-1 al Real Coacoyula y Malvadas no vio acción por no llegar a tiempo para darle los tres puntos al San Miguel.