Pide Leyva Mena le renten uso del basurero municipal de Zumpango

En su desesperación por resolver el conflicto generado ante la falta de un depósito o relleno sanitario en la capital del estado, el alcalde de esta capital, Marco Antonio Leyva Mena ha solicitado a su homólogo de Eduardo Neri (Zumpango), Pablo Higuera Fuentes, la renta del tiradero a cielo abierto o de su nuevo relleno sanitario.

Este martes, el edil perredista de ese municipio reveló que Leyva Mena le solicitó la renta del basurero de Zumpango, “pero le he comentado que se me complica, porque me han multado porque se tiene un basurero a cielo abierto y tenemos que buscarle una solución de fondo”, explicó.

Lamentó que continúe el conflicto por la negativa de la comunidad de Matlalapa, en el municipio de Tixtla, a aceptar ese relleno sanitario. “Pero queremos decirles también que los habitantes de Zumpango, en su gran mayoría, han expresado que no están de acuerdo en el basurero que se pretende instalar en Matlalapa”, dijo.

Higuera Fuentes aceptó que ese municipio “no puede cerrar los ojos ante ese problema y se lo hemos comentado al gobernador Héctor Astudillo y al presidente municipal, Marco Antonio Leyva, para que busquemos una salida”.

Señaló que en el caso de Zumpango pueden enfrentar ese problema, “porque tenemos un relleno sanitario nuevo, pero ocuparlo y rentarlo sin ningún tratamiento, sin ningún proyecto integral, pues al rato se nos va a complicar a nosotros y no será un problema de Chilpancingo, sino de Zumpango, nos dejarían el problema a nosotros”.

“Comparto la preocupación sobre la salud pública y el hecho de que Chilpancingo esté saturado. Hoy tenemos ya un problema, porque la carretera que va a Zumpango ya se está llenando de basura y no hay elementos de la policía que sean suficientes para evitar eso “, añadió.

Finalmente, sostuvo que ha pedido al gobernador que “nos convoque para encontrar una solución, que se resuelva este conflicto con la voluntad de las autoridades”.