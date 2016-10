En la reciente 72 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, que llegó este lunes, y en seguimiento de nuestras anteriores entregas en la que resaltamos: lo que no se dijo, lo que sí se dijo y ahora lo que dijo, con toda propiedad, el ex presidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica.

Con 81 años edad, el ex mandatario cuya fama transcendió fronteras y es reconocido en el mundo, en la reunión de la SIP, en primer lugar envió el siguiente mensaje a los jóvenes: “Cometan vuestros errores, pero no los nuestros. Aprendan de los errores de nuestra generación, pero tengan el coraje de vivir los vuestros”.

Como todos lo recuerdan él perteneció al grupo rebelde, Túpac Amaru, de ahí la relevancia de su siguiente señalamiento: “yo no soy un líder de nada” sólo soy “viejo luchador con suerte”, y “esa suerte” tiene que ver con el “estar vivo”.

Lo anterior, fue el preámbulo de su recomendación a la nuevas generaciones: “Tuve muchas derrotas en mi vida y aprendí algo: que se aprende más de los porrazos que de los triunfos”. Mojica a continuación explicó “que el crecimiento económico es importante” y se preguntó: “Pero si la vida es importante, ¿sentirse feliz es importante o no?” “¿cuáles son las claves de las cosas que verdaderamente tocan nuestra felicidad?”, se contestó así mismo: “Por poco que analicemos nos vamos a dar cuenta de que en general son nuestros afectos, que son relativamente simples, más allá de eso es poco lo que hay. Nuestros afectos tienen esta humildad”.

Al entrar en materia, volvió a preguntarse: ¿Qué es la libertad? Para afirmar que la palabra “libertad”, desde el punto de vista del individuo, “necesita de definiciones, conceptos”. “Pienso que somos libres no en el momento de la vida que estamos ligado a nuestras obligaciones para sobrevivir, para hacer frente a nuestras necesidades materiales. No necesariamente somos libres cuando estamos ejecutando un trabajo que nos sirve para poder ganarnos la vida. Que esto no se entiende como una apología al no trabajo, ya que el que no trabaja está viviendo a costilla de alguno que trabaja, esto que quede claro”.

Para luego precisar: quiero dejar claro que la libertad es cuando con el tiempo de nuestras vidas hacemos lo que nos gusta sin perjudicar a otro. Puede ser pescar, jugar al fútbol, lo que fuera, no importa, eso es una decisión personal”.

Y remató: el periodismo escrito vive una situación complicada en todas partes, ya que es su obligación generar opinión pública y entre más tensa la situación de un país más duele esa opinión. “El periodismo escrito que es el que elabora con la era digital tiene una crisis. Lo que va a subsistir va a ser lo que tenga mucha claridad y sea muy representativo del todo para la sociedad”. Palabras dictadas por la experiencia que es sabiduría. CONTINUARÁ.

