Elizabeth Gutiérrez y William Levy anuncian su boda

Ciudad de México, Octubre 19.- Al hablar de parejas escandalosas es inevitable no pensar en William Levy y Elizabeth Gutiérrez, quienes pese a los rumores de separación e infidelidad, se han limitado a destacar que están muy felices y que son una gran familia con sus hijos Christopher y Kailey. Sin embargo, parece que ambos artistas perdonaron las polémicas que protagonizaron y ahora anunciaron su boda.

De acuerdo a varios medios nacionales, el cubano y la actriz decidieron compartir con sus miles de seguidores que contraerán nupcias después de varios años juntos y de tener dos pequeños. En la última edición de la revista ¡Hola!, la pareja indicó que a pesar de que hay mucho amor entre ellos, quienes los orillaron a tomar dicha decisión fueron sus hijos.

“Nuestros hijos nos han pedido que nos casemos”, declaró William, quien destacó que aunque no estaba entre sus planes contraer nupcias con Elizabeth Gutiérrez, para ellos lo más importante es la familia y celebrarán el enlace matrimonial por la felicidad y bienestar de sus hijos de 10 y 6 años respectivamente.

El anuncio de su próxima boda llegó un par de meses después de que Ximena Navarrete, presunta ex amante de William Levy, diera a conocer que se alejaba del espectáculo para dedicarse a los preparativos de su boda. El cubano y Elizabeth Gutiérrez se ven más enamorados que nunca y ya olvidaron los rumores de infidelidad.

Con esta noticia, Elizabeth y William dejan de lado los rumores de separación que se habrían incrementado luego de la última telenovela de Levy, cuando se especuló que había una tercera persona.

La actriz ya había hablado del asunto ante las cámaras del programa ‘Suelta la Sopa’. “Es una vida real con altas y bajas, con luchas, y con días buenos y días no tan buenos, pero al final yo creo que tienes que sacar algo positivo de todas las situaciones”, dijo la actriz.

También habló del crucero donde se mostraron de los más felices. “Gracias a Dios, como te dije, somos una familia normal, con altas y bajas, somos muy unidos, pase lo que pase siempre tenemos presente que nuestra familia es lo más importante y sí, la felicidad de los niños es lo que más nos importa”, manifestó.