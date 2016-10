Intensifica gobierno municipal trabajos de bacheo en calles

Iguala, Gro. Octubre 19.- El secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento de Iguala, Ignacio Pérez Niño intensificó los trabajos de bacheo en las calles y avenidas para mejorar la circulación vial, que se vio afectada por la temporada pluvial, que en esta época fue muy abundante.

En entrevista, Pérez Niño dijo que los trabajos de bacheo no se detienen, sino por el contrario, el presidente municipal, Herón Delgado Castañeda ha pedido que se refuercen las actividades en todas las zonas. “Estamos buscando tener una planta que producto o trate el asfalto, para que no exista ningún pretexto diciendo de que hoy no se trabaja porque no sirve la máquina".

“El señor presidente nos ha dado instrucciones para dar continuidad a los programas y terminarlos, inclusive, ya le hice de su conocimiento los programas que están en proceso, las obras que están en proceso, le voy a entregar una relación de las obras que ya puede inaugurar estamos hablando de alrededor de 30 obras”.

Dijo que están en lista de espera 35 obras para ser inauguradas, mismas que se van a calendarizar. “Estamos programando unas y se están terminando otras. “Hay electrificaciones, drenajes sanitarios, comedores, agua potable, entre otros”.

Finalmente dijo que de momento están trabajando en el programa de bacheo y buscan que se atiendan la mayoría de baches, para que exista una mejor circulación vial y los automovilistas transiten con mayor seguridad.