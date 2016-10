En la reciente 72 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, que llegó a su fin en la víspera, y en seguimiento de nuestra anterior entrega en la que resaltamos lo que no se dijo, hoy nos vamos a referir a los que sí se dijo. Aunque sea de pasada, Pierre Manigault, Presidente de la SIP, dijo textual: “Lamentablemente, no puedo dejar de mencionar los reveses y las restricciones a la libertad de prensa que hemos enfrentado este año. El problema más grave continúa siendo los asesinatos de periodistas, 20 en el año 2016, hasta el momento. Esta tragedia es todavía más frustrante, porque sabemos que la mayoría de estos crímenes no han sido esclarecidos y aquellos responsables no han sido castigados, por consiguiente, todos compartimos la responsabilidad de garantizar que el mundo no permanezca abstraído con los ojos cerrados a lo acontecido a estos periodistas y, a esos asesinos que hay que presentarlos o sean puestos a la justicia. Al igual, tengo mucha dificultad y dolor en informarles que, de esos 20 colegas, 11 han sido muertos aquí en México. Lo único que puedo esperar de nuestra presencia aquí, es que esto constituya un apoyo y un sentido de solidaridad para aquellas familias y colegas que deben saber que no nos hemos olvidado de esos valientes periodistas, ni vamos a descansar hasta que se haya hecho justicia. Los periodistas asesinados en México son este año: Aurelio Campos de Puebla; Salvador Olmos García, Elpidio Ramos Zárate, Reinel Martínez Cerqueda y, Marcos Hernández Bautista de Oaxaca; Pedro Tamayo, Manuel Torres y Anabel Flores Salazar de Veracruz; Zamira Esther Bautista de Tamaulipas; Francisco Pacheco Beltrán de Guerrero y; Moisés Dagdug Lutzow de Tabasco. Les pido que en honor de sus vidas guardemos silencio por un momento de silencio”. El problema prevalece, según el balance de asesinados de Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas de la Federación Latinoamericana de Periodistas, CIAP-FELAP, en lo que va del año 2016 en América Latina han sido 30 periodistas y trabajadores de prensa ultimados en 6 países de América Latina: 13 en México, 7 en Guatemala, 4 en Honduras, 4 en Brasil, 1 en Estados Unidos, 1 en El Salvador y 1 en Venezuela. A esas listas debemos de agregar los asesinatos de los colegas: Agustín Pavia Pavia, de 34 años, colaborador de la radio comunitaria Tu-un Ñuu Savi, muerto el 13 de septiembre en Huajuapan de León, Oaxaca; Jacinto Hernández Torres, colaborador por décadas de La Estrella, la edición en español del diario The Fort Worth Star-Telegram, quien fue masacrado a tiros en Garland, Texas, y el más reciente, el de la fotoperiodista canadiense Bárbara McClatchie Andrews de National Geographic, quien fue muerta en Mérida Yucatán. El drama de los periodistas es más grande de lo que suele decirse. Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana y Académico de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y críticas en teodoro@libertas.com.mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos escuchamos en las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, www.fapermex.mx, y www.clubprimeraplana.com.mx