Julión Álvarez regresaría a Banda MS otra vez

Ciudad de México, Octubre 18.- Hace más de 10 años que Julión Álvarez dejó de pertenecer a Banda MS para emprender su carrera como solista con su Norteño Banda y ante el éxito conseguido, el chiapaneco no tiene ningún problema en regresar una vez como vocalista de la agrupación en el dueto que le ofrezcan.

Y es que MS planea lanzar un disco en el que colaboren otros cantantes, tal como lo han hecho Los Ángeles Azules o lo próximo de Cañaveral, es por ello, que la banda liderada por Oswaldo Silvas y Alan Ramírez piensan en invitar a Julión para aparecer en este proyecto.

“Aunque se enojen las disqueras y las compañías, yo me lo aviento, es mi escuela, mi cuna, desde que comenzamos como Julión Álvarez y su Norteño Banda, si lo hemos hecho con mucha gente internacional, con ellos ¿por qué no? Si son mis verdaderos hermanos”, comentó el llamado Rey de la Taquilla en conferencia de prensa previo a su concierto en Monterrey.

El cantante reveló que “tenemos dos o tres duetos en puerta, yo decía que sí a todos, pero me dicen ‘espérate’, es muy fácil para mí decir sí, porque antes de dedicarme a la música, todas las personas con la que he hecho duetos ya se dedicaban a esto, aparte de ser un honor para mí poder realizar esto con ellos”.

Recordemos que Julión ha tenido oportunidad de cantar al lado de Juan Gabriel, -fallecido en agosto pasado-, Julio Iglesias, Dulce María, Edith Márquez, J Balvin, Anahí, Ricky Martin y Matute, entre muchos más.

Incluso, hace semanas destacó que tuvo un encuentro musical con el famoso DJ francés David Guetta en Las Vegas, Nevada.

“Él estaba en un antro donde dio su ‘show’, me tocó estar muy cerquita, los mismos empresarios que manejaron nuestros eventos en Las Vegas tenían contacto o relación con la misma gente del mismo antro, y le han de haber dicho que aquí estaba un artista mexicano o Julión, no sé cómo le dirían.



“Pero el caso es que me invita a saludar al público, que puedo asegurar era como de un 90 por ciento de latinos y me presta el micrófono, le canto una canción a la gente, no fue en realidad una colaboración, sí le agradezco el espacio que me dio, sobre todo por ser una persona tan exitosa en su ramo, ya para mí es un logro más”, platicó el cantante.



Pero eso no es lo que tiene nervioso a Álvarez, sino su próxima presentación en Monterrey, donde hacía más de tres años que no pisaba suelo regio.