Postulan a Iñárritu para Medalla Belisario Domínguez

Ciudad de México, Octubre 18.- La Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica y del Videograma (Canacine) solicitó al Senado de la República que el cineasta mexicano, Alejandro González Iñárritu, ganador de dos premios Oscar por la película The Revenant, sea considerado para la Medalla Belisario Domínguez.

Dicha presea ha sido otorgada a personalidades como los escritores Carlos Fuentes y Miguel León Portilla.

El director general de Canacine, Agustín Torres Ibarrola, confirmó que es la primera vez que el organismo que preside postula a alguien para que reciba esa distinción.

"Cada año se entrega este reconocimiento, y la Canacine considera que, desde el punto de vista cultural y de imagen de nuestro país, uno de los mexicanos que ha hecho aportaciones importantes en el mundo es González Iñárritu”, explicó.

“El cineasta mexicano ha sido premiado en varias ocasiones por la calidad de su trabajo, además de ser una voz muy crítica respecto a varias situaciones de la vida pública del país y del papel de los mexicanos en el mundo, en particular en Estados Unidos”, detalló.

Destacó que después de evaluar las cualidades y logros del cineasta tomaron la decisión de proponerlo como candidato a dicho galardón.

“La cinematografía es algo que nos está reposicionando a nivel mundial y que permite que México tenga gran influencia a través de sus creadores”, puntualizó Ibarrola.

Añadió que si bien Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro han destacado en el mismo ramo, González Iñárritu logro lo que pocos han hecho en la cinematografía mundial, obtener dos estatuillas Oscar de manera consecutiva, así como otros reconocimientos de gran importancia.

Además de que también ha sido un vocero enérgico en los momentos que el país lo ha necesitado.

Explicó que la convocatoria se cierra a finales de este mes, y que en noviembre se entregará la medalla.

Aclaró que el cineasta no está enterado de dicha propuesta, “nosotros tomamos la iniciativa porque creemos que tiene el mérito, ahora sólo esperamos los resultados”.