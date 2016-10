Clausura Profeco 3 bares

Iguala, Gro. Octubre 18.- Personal de la Subdelegación de la Procuraduría Federal del Consumidor en la Región Norte y la Tierra Caliente, con sede en este municipio clausuraron en una visita de verificación el fin de semana, los bares “La Chismosa” y “La Precopa” en la calle Juan Aldama y “Búngalos”.

Lo anterior informó el encargado de despacho de esta oficina del gobierno federal, Gustavo López Ayusi, quien dijo que “en este municipio se llevaron a cabo las 3 visitas y a los dos primeros se les colocó sellos, el día sábado para amanecer domingo, luego que estaban ofreciendo a los parroquianos una bebida de nombre “perla negra” que es una combinación con bebidas energetizantes”.

Explicó el funcionario de la Profeco, “la visita se realizó en bares, cantinas y restaurantes, por indicaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor, quien firmó un convenio con la COFEPRIS, para realizar estas visitas a veces paralelas donde expenden bebidas, donde nos compete en las Normas 06, la 70 y la 742”.

Agregó López Ayuci, “en esta situación de la combinación de bebidas, los propietarios o gerentes de los bares, no anunciaban lo que marca la COFEPRIS, las medidas que debían los parroquianos, qué trastorno puede ocasionar para su salud el consumo desmedido de estas bebidas o las medidas precautorias”.

Por otra parte, sostuvo López Ayuci, “se colocaron las alertas que estamos manejando en las entradas de los baños de ambos sexos en bares y cantinas, donde se indica que las combinaciones de estas bebidas, puede ocasionar una aceleración de frecuencia cardiaca, ansiedad, náuseas, vómito y hasta un paro cardiaco, cuando es en exceso, por lo que se colocaron las alertas y seguiremos visitando esos espacios para que no los retiren, una vez que los encargados de esos negocios no tienen anunciadas estas alertas o a la vista de los consumidores”.

Finalmente alertó a los padres de familia, “si permiten que sus hijas o hijos visiten los llamados antros, bares o discotecas, les digan que no ingieran estas combinaciones de bebidas, toda vez, que muchos jóvenes salen con algún grado de alcohol y manejan vehículos de dos llantas y pueden tener, que no lo deseamos, resultados lamentables”, concluyó.