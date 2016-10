Ahora van por el título

Deportivo JB se metió a la final al derrotar 5-1 a Patria Nueva, en 3a. Fuerza

Iguala, Gro., Octubre 18.- Rápidos, letales y contundentes fue como se mostraron los integrantes de la escuadra del Deportivo JB en la semifinal de Tercera Fuerza, así que en esta liguilla del Apertura 2016 una vez más tuvieron buena cosecha de anotaciones para salir avantes y en la antesala de la final dieron cuenta del Patria Nueva con marcador de 5-1, en donde no desaprovecharon los espacios que dejó su rival para liquidarlos en la recta final del encuentro.

La actividad en ambas porterías no tardó en llegar y al minuto 10, José Navarro “vacunó” por la vía del penal a Patria Nueva, pero apenas estaban saboreando el gol los “bautistas”, cuando al minuto 12 se marcó una pena máxima en su contra, Sergio Real pidió la pelota para perfilarse y cobrar de gran forma para decretar el 1-1 parcial.

El duelo entró en un estira y afloja que provocaba mucha intensidad en cada pelota dividida y tras una serie de avisos a la puerta, el “depor” encontró el 2-1 gracias a una escapada por el centro por parte de Erick Bueno quien entrando al área sin dudarlo sacó un “zapatazo” que se fue a guardar a la meta de su rival, tras esta anotación se fueron al descanso del medio tiempo.

En el regreso a la cancha, Patria Nueva empujó y no se guardó nada con tal de llegar al gol del empate, pero la jugada que cambió el rumbo del partido se dio cuando dentro del área, Alfonso Acuña remató de cabeza, el balón caprichosamente pegó en el travesaño y se fue por un lado; en la siguiente jugada vino el contragolpe que mató a los “patriotas”, Enrique Landa al minuto 71 fue el encargado de hacer posible el 3-1 que provocó desesperación en su rival.

La recta final del encuentro provocó que los “patriotas” cedieran terreno en la cancha, los “bautistas” aceptaron los espacios que le fueron otorgados para finiquitar esta semifinal, Erick Bueno al minuto 79 se volvió a aparecer en el área para colocar el 4-1 y la última piedra a la obra del Deportivo JB en esta semifinal la puso el mismo Bueno al 83.

La última misión del “depor” será buscar la victoria ante Surianos de Iguala, que también llegará motivado para buscar el campeonato.