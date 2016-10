Propuso Parcero buscar nuevas áreas de desarrollo económico en Chilpancingo

Chilpancingo, Gro., Octubre 17.- Tras preguntarse ¿por qué Chilpancingo no puede alcanzar situar una marca de ciudad?, ¿Por qué siendo la capital sede de los poderes y la academia? Tal vez podría ser además de académica, de la investigación tecnológica, entre otras cosas al igual que hicieron por ejemplo en la ciudad de Bangalore en la India, el presidente del PRI Guerrero, José Parcero López, propuso buscar nuevas áreas del desarrollo económico que beneficien a las familias de este municipio.

El líder estatal priista explicó que Bangalore es una ciudad en la India, situada al sureste de ese país, es capital del estado de Karnataka y que toca el tema de esta ciudad porque siendo la India un país con pobreza enorme, esta ciudad pudo lograr sobresalir en los últimos 20 años como productora de Software.

Parcero López detalló que empresarios jóvenes la han colocado en conexión con Yahoo en Silicon Valley y se ha convertido en una ciudad tecnológica. Fundaron un parque empresarial llamado Global Village Mind Tree que es una de muchas empresas y preparan a sus jóvenes en la industria de las nuevas tecnologías que exportan al mundo.

El presidente del PRI Guerrero cuestionó el por qué los gobernantes no miramos nuestras ciudades como ciudades de destino, con la visión de ser el hogar de millones de personas; finalmente la ciudad como espacio de oportunidad debe albergar a los pobres que vienen en migración y no pueden quedar en el aislamiento rural. Estos pobres ven en la ciudad la esperanza de avanzar y crecer como seres humanos y no debemos frustrarles su destino.

Por ello, estimó José Parcero, las ciudades debe preparase para estos crecimientos, con la llegada de miles de personas a las que no podemos impedirles por ningún motivo su sueño. Son las politicas publicas las que deben encaminarse hacia esa visión. No sólo es la voluntad del gobernante, es un todo complejo que parte del centro político del país con esa visión, como la tuvo Luis Donaldo Colosio con aquel plan de 100 ciudades, abandonado por la ignorancia y falta de visión social y política.

Parcero López propuso: “como dirigente del Partido le pido al Gobernador Astudillo, en este segundo periodo de su largo mandato mire hacia las ciudades y su vocación. Hacia su papel de espacio humano, espacio de desarrollo, de estudios, de investigación, de turismo; de calidad de vida, de ordenamiento territorial y espacios para el crecimiento y oportunidades, equipados y con factorías para empleos”.

Todo se puede si se acercan a quienes conocen y están capacitados, a expertos Urbanistas, a quienes nos hemos especializado en ello. Veamos a Bangalore, su belleza, su palacio, como muestra del desarrollo económico y prosperidad de sus habitantes como un buen ejemplo de buscar opciones de soluciones creativas que traigan orden, tranquilidad y avance con transformaciones, dijo finalmente.