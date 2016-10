Interpol emite ficha roja contra el ex gobernador Padrés Elías

Ciudad de México, Octubre 16.- La Policía Internacional Criminal (Interpol) emitió en más de 100 países la ficha roja para localizar, detener y en su caso extraditar al ex gobernador panista de Sonora, Guillermo Padrés Elías.

Esto ocurre a dos semanas de que un juez concediera a la Procuraduría General de la Repúblicauna orden de aprehensión contra el ex mandatario acusado de enriquecimiento ilícito y desvío de recursos durante su administración.

El documento emitido por la Interpol muestra diversas fotografías donde se ve a Padrés Elías con barba y sin ella, y muestra diversos perfiles del político sonorense.

Asimismo, refiere que Padrés Elías podría desplazarse a Belice, Guatemala, Estados Unidos, Europa, Centro y Sudamérica.

Apenas hace unos días, el Partido Acción Nacional (PAN) le suspendió los derechos partidistas mientras se le siguen los procesos judiciales que se le siguen en su contra por actos de corrupción.

En agosto pasado, Roberto Francisco Ávila Quiroga, ex director de Auditoría Fiscal en la cuestionada administración del panista Guillermo Padrés, fue detenido por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR.

De acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR), el ex funcionario está acusado del delito de uso indebido de atribuciones y facultades, al condonar impuestos a un grupo importante de personas en la entidad.

La PGR, a través de su delegación estatal en Sonora, obtuvo del juez decimosegundo con sede en Hermosillo, la orden de aprehensión contra Ávila Quiroga, quien fue puesto a disposición de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo y posteriormente internado en un Centro Federal Readaptación Social.