Resalta Chong avances en Sistema de Justicia Penal

Servicios AINI | Ciudad de México, Octubre 16

El 89 por ciento de los recursos, afirmó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se ejercieron en la actual administración porque muchas partidas aprobadas en el sexenio pasado no se ocuparon, debido a que en 2013 algunos estados no contaban todavía con la infraestructura adecuada para el nuevo modelo.

“Esto, por supuesto, nos alarmó. Pero en el ejercicio que venimos realizando junto con los estados, nos pusimos desde la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación, órgano implementador, a trabajar para que pudiera ser una realidad”, dijo el funcionario ante diputados de las Comisiones Unidas de Gobernación y Seguridad Pública.

Osorio Chong recordó que se capacitaron a más de 400 mil operadores y a más de 240 mil policías de todas las entidades.

A casi cuatro meses de que entró en vigor el Nuevo de Sistema de Justicia, el secretario de Gobernación destacó avances como el que de 158 días que duraba un proceso en el sistema anterior, ahora dura sólo 30 días.

Y, agregó, de 15 mil pesos que normalmente se invertía para hacer llegar la justicia a una persona, ahora solamente se destinan mil 500.

Sin embargo, Osorio Chong consideró que los estados deben fortalecer las áreas de justicia alternativa, pues, acusó, no le están dando la importancia, pese a que son el instrumento más importante del modelo que opera en todo el país desde el 18 de junio.

“Sé que han visto (los diputados) ya deficiencias en este modelo, así sucede. En Chile, por ejemplo, se tardaron 12 años para su procesamiento de ese nuevo modelo.

Aquí no se trata de esperar 12 años para que haya justicia, no queremos que se dé ese ambiente de puerta giratoria que en algunos estados está señalado por la sociedad. Una sociedad que veía cuando denunciaba a una persona en prisión durante el proceso de juicio y hoy lo ve en la calle”, indicó.

El funcionario dijo que hubo mucha presión para que se cambiara la fecha de entrada en vigor del nuevo sistema, establecida para el 18 de junio de 2016, pero recordó que el gobierno federal se opuso rotundamente.

“Si bien no estaba en nuestra posibilidad, sí estaba en el Legislativo, pero desde el gobierno nos opusimos inmediatamente. No podía haber dos sistemas en diferentes puntos del país. Por eso decidimos que debía hacerse como lo habían previsto los legisladores de 2008”, enfatizó.