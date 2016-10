En las nubes

Solamente es eso, una recomendación: Antes de hablar, escucha. Antes de escribir, piensa. Antes de gastar, gana. Antes de juzgar, espera. Antes de renunciar, intenta.

En el mundo siempre habrá personas que te van amar por lo que eres. Y por esa misma razón habrá también quien te odie.

Si haces algún favor, no lo recuerdes. Y si lo recibes, nunca lo olvides. Así de fácil y sencillo.

Lo sacamos en conclusión de lo que nos platica mi hermanito Eduardo Ravelo Galindo. Dice que dentro de los cursos de gestión estratégica, hay muchos ejemplos y casos a desarrollar y experimentar.

Y nos pone cinco ejemplos, que él les llama cátedras, para tu conocimiento. Por eso nuestra recomendación del principio: no te desvíes del consejo.

Un cuervo está sentado en la copa un árbol el día entero sin hacer nada. Llega un pequeño conejo y le pregunta:

¿Puedo sentarme como tú y no hacer nada todo el día?

Claro, ¿por qué no? El conejo se sienta en el suelo debajo del árbol y se relaja. De pronto una zorra aparece y, sin más, se lo come. Lo que no le advirtió el cuervo, desde arriba, es que debes estar justo en la cima. Para salir incólume.

En África todas las mañanas el venado al despertar sabe que debe correr. Más rápido que el león si quiere seguir vivo.

Mientras el león en cuando abre los ojos. Comienza a correr antes que el venado, si no quiere morir de hambre.

No hace diferencia si eres venado o león. No olvides que apenas el sol salga, tienes que empezar a correr para sobrevivir. Y más en este tiempo.

Dos funcionarios y el gerente de una empresa salen a almorzar y, en la calle, encuentran una antigua lámpara. La frotan y de ella sale un genio que les dice: Yo sólo puedo conceder tres deseos, así que daré uno a cada uno de ustedes.

Yo primero, yo primero, grita uno de los funcionarios. Quiero estar en las Bahamas en un barco, sin tener ninguna preocupación en la vida... ¡Puff!, y se fue.

El otro funcionario se apresura a hacer su solicitud: Quiero estar en Hawai, con el amor de mi vida y tomar piñas coladas. ¡Puff!, y se fue...

Ahora el suyo, le dice el genio al gerente: Quiero de regreso a esos dos tontos en la oficina después del almuerzo, para una reunión.

Se humilde. Discreto. Deja siempre que tu jefe hable primero.

Un cura conduce por una carretera. Ve a una monja que camina por la pista. Él para el auto y ofrece llevarla. Ella acepta. Entra en el coche y cruza las piernas mostrando su belleza.

Quien conduce el vehículo, nervioso, casi choca con otro auto. Controla el coche y evita un accidente.

Ante la belleza no se resiste y pone la mano en la pierna de la mujer. Ella lo mira y dice: “Padre, recuerde el salmo 129.

El se perturba: Disculpe, hermana, la carne es débil... y saca la mano de la pierna de ella.

Llega a su destino. Agradece y, con una sonrisa enigmática, baja del auto y entra al convento.

Cuando llega al templo el cura corre hacia las Escrituras para leer el Salmo 129, que dice: “Adelante, persista, más arriba encontrará la gloria del paraíso”.

Si Usted no está bien informado sobre su trabajo, puede perder excelentes oportunidades. Como ésta.

Un granjero decide cortar frutas en su propiedad. Toma un cubo y sigue rumbo a los árboles frutales. En el camino, al pasar por una laguna, escucha voces femeninas. Cree que probablemente algunas mujeres invadieron su propiedad.

Al acercarse lentamente, encuentra bellas chicas desnudas bañándose en la laguna. Cuando se dan cuenta de su presencia, nadan hasta la parte más profunda y gritan: No vamos a salir de aquí mientras usted no deje de espiarnos y se vaya.

A lo que el dueño del predio responde:

No vine aquí a perturbarlas. Vine alimentar a los cocodrilos. Muchas gracias por servirles de almuerzo.

La creatividad es lo que hace la diferencia en la hora de alcanzar nuestros objetivos más rápido.

Por eso te recomendamos, antes que nada, prudencia. Y no olvides nunca estos consejos. Apoyo a don Lalito.

