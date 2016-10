Motörhead (Parte III)

Comenzamos esta sección del rock para concluir la leyenda de Motörhead situándonos en el año 2000, cuando la banda encaraba el nuevo milenio con una nueva producción llamada We Are Motörhead y que representaba el trabajo número 15 de la banda y que en ese momento contaba con la alienación de Lemmy, Campbell y Dee.

En el disco se incluyeron 10 temas, destacando See Me Burning, Stay Out of Jail y God Save the Queen, esta última es una canción original de Sex Pistols que fue versionada para esta disco y contó con la realización de un videclip usado para darle promoción al álbum, y en el mismo, aparece la banda tocando arriba de un autobús inglés.

El recording del trabajo se llevó a cabo en el Karo Studios situado en Alemania y en esa ocasión contaron con los productores Bob Kulick, Bruce Bouillet, Duane Barron e incluso, ellos mismos participaron como productores. Además, como ya era costumbre, Joe Petagno fue el encargado de desarrollar el arte de la portada, aunque también Lemmy aportó ideas para la misma.

Con su disco publicado el 16 de mayo del 2000, la banda terminó el año continuando su gira y dedicándole mucha importancia al denominado Monsters of the Millennium Tour que se desarrolló en su mayor parte por Europa y que contó con la participación de las bandas Manowar, Dio y Lion´s Share.

Para esos tiempos, la banda se aproximaba a su aniversario número 25, por lo que se organizarían algunos shows para celebrar y de los cuales saldría el álbum en directo llamado 25 & Alive, conciertos a los que fueron invitados Eddie Clarke, Brian May, Ace, Paul Inder y Todd Campbell, entre otros.

Tras concluir la celebración, Motörhead comenzó a trabajar en la siguiente producción, que sería Hammered. Para ello, la agrupación utilizó el Chuck Reed´s House y el Henson Studios. La producción por fin sería lanzada al mercado de manera oficial el 9 de abril del 2002.

En el disco se incluye la canción The Game, la cual fue escrita por el luchador de la WWE Jim Johnston y que sería utilizada para las entradas al cuadrilátero del peleador Triple H.

La canción no es muy utilizada por la banda durante sus presentaciones, de hecho, escasas son las ocasiones en las que la han interpretado. De este trabajo surgió una edición limitada, la cual extendía el contenido del álbum de 45 minutos a casi 54.

En seguida del lanzamiento dio inicio el Hammered Tour con una gran cantidad de fechas en varias ciudades de los Estados Unidos. Para octubre de ese año, la banda tuvo 5 conciertos en compañía de Anthrax y Psycho Squad, estos conciertos fueron celebrados en el Reino Unido. La última fecha presentada en el Reino Unido tuvo lugar en el mítico Wembley Arena de la ciudad de Londres.

La gira continuó por Europa y algunos cuantos países de Asia, y esas fechas tuvieron a Todd Youth tomando el lugar de Phil Campbell, quien había perdido a su madre y había decidido no continuar la gira. Cuando la gira regresó a Estados Unidos, la agrupación participó en algunos festivales y ahí surgió la oportunidad de continuar sus fechas en compañía de Iron Maiden y Dio.

En el inter de los conciertos y la preparación de un nuevo disco, Motörhead anunció la salida de un material llamado Stone Deaf Forever!, el cual contenía una recopilación de la banda desde 1975 hasta el 2002 y que fue un excelente regalo para los verdaderos fans de la banda.

Para el 2004, más específicamente, el 22 de junio, salió a la venta el material Inferno, disco que destaca por la participación del famoso guitarrista Steve Vai en las canciones Terminal Show y Down on Me.

Posteriormente, el 29 de agosto del 2006 Motörhead presentaba el trabajo que había realizado en los estudios Paramount de Hollywood y que llevaba por nombre Kiss of Death. La producción corrió a cargo de Cameron Webb y fue sellado por Sanctuary Records para algunas regiones y por SPV para otras.

La lista de canciones es de 12 temas, pero la versión de Sanctuary incluye la canción R.A.M.O.N.E.S. que fue regrabada, mientras que, por su parte, la versión de SPV cuenta con la canción Whiplash.

Para aquella gira se repitieron muchos lugares típicos de las giras de Motörhead, pero los shows más representativos de aquel disco fueron los realizados en Venezuela, Brasil y Chile, por alguna razón, los conciertos ahí celebrados tuvieron una duración considerablemente más larga.

Para el año 2008, Motörhead anunció que preparaba un nuevo trabajo y que llevaría por nombre Motörizer. La portada de aquel trabajo fue presentado al público a través del sitio web oficial de la banda. En una entrevista, Lemmy anunció que, a diferencia de muchas portadas pasadas, ésta ya no sería realizada por el legendario Joe Petagno y en su lugar, el diseño fue desarrollado por Mark De Vito, quien le entregó a la banda un escudo de armas que representa a la banda.

En el escudo se encuentran tres leones, tres coronas y un dragón. Los leones representan al escudo de Inglaterra, de donde es Lemmy; el dragón rojo de Gales, de donde es Campbell y las tres coronas del reino de Suecia, de donde es Dee.

El sello discográfico que respaldó el trabajo fue Steamhamer y SPV y se contabilizaron 11 canciones, destacando Rock Out.

La gira incluyó la participación de otras grandes bandas como Judas Priest y Testament y el repertorio que estuvieron presentando les permitió ser incluidos en el Dubai Desert Rock Festival, celebrado, precisamente, en la elegante ciudad de Dubi.

Tras concluir todos esos compromisos, la banda decidió que tenían que hacer un trabajo excepcional para su disco número 20.

El disco fue grabado durante el año 2010 y llegó al mercado el 25 de enero del 2011. Fue producido nuevamente por Cameron Webb y dedicado a Ronnie James Dio, amigo de la banda y que por aquellos tiempos había perdido la vida.

Ese disco fue sellado por el naciente sello discográfico de la propia banda el cual lleva por nombre Motörhead Music. 10 canciones fueron integradas en este trabajo, las más significativas fueron Born to Lose, Get Back in Line, Devils in my Head y Bye Bye Bitxh Bye Bye.

El nombre anunciado fue The Wörld is Yours, y logró tener una muy buena aceptación entre los seguidores de la agrupación.

El 28 de febrero del 2013, Motörhead se adentró a los Sound Studios de Santa Ana en California.

El disco Aftershock fue estrenado primero en Alemania el 18 de octubre, unos días después salió en todo Europa y en Estados Unidos salió de manera oficial el 22 de ese mismo mes. En general, la crítica fue buena y en la unión americana lograron vender 11 mil copias en la primera semana de lanzamiento, además de que en la lista Billboard 200 se colocaron en la posición número 2.

A diferencia de la mayoría de los discos pasados, en esta ocasión se integraron 14 canciones, elevando la cifra a lo común presentado por la banda.

Bad Magic es el último disco que publicó Motörhead y esto se debió al fallecimiento del líder Lemmy Kilmister sucedido cuatro meses después del lanzamiento oficial del álbum.

Pero antes de la muerte, la banda había seleccionado Thunder & Lightning ghtning y Electricity como sus sencillos, además de que se agregó la canción Sympathy for the Devil, la cual es un tema original de los legendarios Rolling Stones.

Toda la grabación del álbum se desarrolló en Los Ángeles y según los críticos especialistas de la música, el disco contiene sonidos atemporales, por lo cual, la gente fácilmente podría pensar que las canciones fueron escritas en una época cercana a la década de los 80s.

La muerte alcanzó a Lemmy un 28 de diciembre del reciente 2015 alrededor de las 4 de la tarde. La causa de su fallecimiento fue un cáncer de próstata y una arritmia cardíaca.

El doctor de Lemmy había dictaminado que al bajista le quedaban de 2 a 6 meses de vida, pero el mánager, en común acuerdo con Lemmy, decidió no hacerlo público hasta que el suceso por fin se concretara.

Según fuentes cercanas al músico, él había pedido que a principios del 2016 se hiciera público su diagnóstico médico, sin embargo, la muerte lo alcanzó antes de que se pudiera hacer algún tipo de comunicado de prensa oficial.

Tras la muerte de Lemmy, el baterista Dee confirmó que Motörhead también llegaba a su fin, pues era imposible continuar sin su líder.

Desde el lanzamiento del álbum debut, Motörhead, hasta este último, la banda publicó 22 álbumes de estudio.

Nuevamente, una tragedia llegó al mundo del rock poco tiempo atrás y con ello, también terminó la vida de Motörhead, pero su música y legado permanecerán por mucho tiempo más.

Esta fue la leyenda de Motörhead y esperamos la hayas disfrutado, vuelve el próximo sábado a esta sección #LeyendasDelRock de Diario 21 donde prepararemos algo que te sorprenderá.