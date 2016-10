Reducir recursos públicos a partidos, plantea Dip. Flor

Chilpancingo, Guerrero, Octubre 15.- La diputada Flor Añorve Ocampo, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, se pronunció este viernes por reducir el financiamiento púbico de los partidos políticos para el 2017.

Consideró que ante la austeridad que se está viviendo y la consiguiente reducción financiera que proyectó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no se pueden sacrificar los rubros de educación, salud, seguridad pública ni el presupuesto para programas sociales.

Ante la propuesta que se presentó en el Senado de la República, en la que los legisladores piden una disminución en el presupuesto de los partidos políticos, la diputada local priista señaló que: “hoy que hay tanta austeridad se debe valorar a quiénes se les hace estos ajustes, a mí me parece que el presupuesto no puede bajar ni en seguridad, ni en salud, ni en educación, ni en programas sociales, sobre todo en Guerrero, en donde no habrá proceso electoral el próximo año”.

Propuso que los recursos que se generen producto de esa reducción a los partidos, se canalicen precisamente a las áreas de mayor prioridad, como son salud, seguridad y educación.

Añorve Ocampo participó este viernes en la presentación de la articulación para la defensa y promoción de la agenda legislativa de género, cuyo evento se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto de Estudios Parlamentarios “Eduardo Neri”.

Ahí se le cuestionó sobre la construcción del próximo presupuesto estatal con perspectiva de género, a lo que Añorve Ocampo indicó que que es lo que se está buscando, aunque reconoció que no es sencillo priviligear los recursos para las mujeres, pero se comprometió a “luchar” para que se haga justicia en este rubro.

Sobre el conflicto en Chilpancingo por la falta de recolección y tratamiento de la basura, Añorve Ocampo rechazó que se le haya negado el apoyo al presidente municipal Marco Antonio Leyva Mena, como algunas personas han dicho en redes sociales.

Mencionó que el proyecto que presentó Leyva Mena sobre el relleno sanitario de Matlalapa, municipio de Tixtla, es viable, pero señaló que “hay cuestiones políticas que hacen que los proyectos no avancen con la rapidez que queremos”.

Pero aceptó que la Comisión legislativa de Medio Ambiente no ha presentado los avances sobre el análisis de la propuesta del relleno sanitario intermunicipal en Matlalapa, “están procesando la información y en breve se podrán tener resultados”, finalizó.